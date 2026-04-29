В Ивано-Франковском окружном административном суде избрали нового председателя и заместителя

16:18, 29 апреля 2026
Во главе суда встал Остап Тимощук, его заместителем стал Андрей Могила.
В Ивано-Франковском окружном административном суде состоялось собрание судей, на котором были избраны председатель и его заместитель.

Председателем Ивано-Франковского окружного административного суда избран Остап Любомирович Тимощук.

Заместителем председателя суда избран Андрей Богданович Могила.

Выборная процедура была проведена в соответствии с требованиями Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» путем тайного голосования большинством голосов судей соответствующего суда.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета».

