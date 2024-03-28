Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Спори, пов’язані із відшкодуванням шкоди та спори із сімейних правовідносин: огляд практики КЦС ВС

09:48, 28 березня 2024
Опубліковано огляд правових висновків палат КЦС ВС за 2018 – 2023 роки.
Спори, пов’язані із відшкодуванням шкоди та спори із сімейних правовідносин: огляд практики КЦС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд поділився оглядом правових висновків палат Касаційного цивільного суду за 2018–2023 роки.

В огляді відображено правові висновки, які матимуть важливе значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, у тому числі, такі:

– у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, зазначено, що:

  • положення ст. 617 ЦК України містять підстави звільнення (випадок, непереборна сила) саме від відповідальності за порушення зобов’язання, а не від виконання договірного зобов’язання, тому цю статтю не можна застосовувати як підставу, що виключає виконання договірного зобов’язання;
  • правове регулювання цивільних відносин між оператором державних лотерей та гравцем, які по суті є договірними, здійснюється спеціальними нормами Закону України «Про державні лотереї в Україні», умовами проведення державних лотерей. Грошове зобов’язання здійснити виплату призу державної лотереї виникає за сукупності таких умов: пред’явлення гравцем лотерейного білета, проведення оператором державних лотерей або уповноваженою ним особою експертизи лотерейного білета, відсутність визнання оператором державної лотереї білета невиграшним;

– у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, констатовано, що якщо актовий запис про народження дитини вчинений до 1 січня 2004 року, то при його оспорюванні застосовуються відповідні положення КпШС України, тому запроваджена ч. 3 ст. 136 СК України заборона щодо неприпустимості оспорювання батьківства після досягнення дитиною повноліття не має зворотної дії в часі. За допомогою позову особи, яка записана батьком дитини, про оспорення запису в книзі записів народжень відбувається захист приватного інтересу та приватного життя чоловіка відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що охоплює важливі аспекти особистої ідентичності;

– у спорах, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, акцентовано, що заподіяння шкоди третім особам під час ДТП особою, яка правомірно володіє забезпеченим транспортним засобом, проте не має посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії, є страховим випадком і, як наслідок, у страховика виникає обов’язок здійснити страхову виплату за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспортного засобу, а після виплати страхового відшкодування – право регресу до водія, з вини якого завдано шкоди;

 – у справах окремого провадження вказано, що факт постійного проживання особи на території України станом на 24 серпня 1991 року не має правового значення для видачі паспорта громадянина України замість втраченого або викраденого, тому не підлягає встановленню в судовому порядку, що є самостійною підставою для відмови в задоволенні заяви;

– щодо застосування норм процесуального права зазначено, що порушення правил об’єднання позовних вимог у разі, якщо суд за клопотанням сторони або з власної ініціативи не роз’єднає позовних вимог, є підставою для повернення позовної заяви з огляду на п. 2 ч. 4 ст. 185 ЦПК України. При цьому роз’єднання позовних вимог можливе лише в тому випадку, якщо кожна з виділених вимог може бути предметом розгляду в тому суді, який роз’єднав позовні вимоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закрити кримінальне провадження на підставі закінчення строку досудового розслідування можна на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату – Верховний Суд

КПК не містить обмежень щодо закриття кримінального провадження на підставі закінченням строку досудового розслідування  на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату.

Верховна Рада знов спробує розглянути законопроект про штрафи за порушення комендантської години

Раніше законопроект про штрафи за порушення комендантської години відправили на повторне друге читання.

Ухвала слідчого судді про повернення скарги на повідомлення про підозру підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Апеляційний суд відмовив захиснику у відкритті апеляційного провадження за скаргою на рішення слідчого судді, який повернув скаргу на повідомлення про підозру.

Верховний Суд визначив, чи можна закрити кримінальну справу, де потерпілий вказує на конкретну особу, що вчинила злочин стосовно нього, з підстави невстановлення порушника

Верховний Суд: Закриття кримінального провадження, у якому потерпілий, зазначаючи про те, що кримінальне правопорушення вчинено конкретними особами, на яких безпосередньо вказує органу досудового розслідування, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК є істотним порушенням вимог КПК.

Договори про будівництво нового житла, завершення недобудованого чи реконструкцію пошкодженого будуть укладатися через онлайн-аукціони

У Комітеті стверджують, що цей законопроект ліквідує корупційну схему з привласнення державних та комунальних земель під будівництво.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді