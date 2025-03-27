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Суд став на бік підлітка, який викликав поліцію під час сімейного конфлікту — деталі справи

15:41, 27 березня 2025
Звернувшись через сімейний конфлікт до поліції, дитина реалізувала своє право відповідно до закону про домашнє насильство.
Суд став на бік підлітка, який викликав поліцію під час сімейного конфлікту — деталі справи
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На Хмельниччині неповнолітній хлопець зателефонував на «102» із повідомленням про домашнє насильство. Коли поліцейські прибули до одного з сіл Кам’янець-Подільського району, конфлікт у родині вже було врегульовано. Мати пояснила, що розмовляли з чоловіком підвищеним тоном, старший син злякався та без її відома викликав поліцію, повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Правоохоронці розцінили цей виклик як завідомо неправдивий. Позаяк хлопчику ще немає 16 років, то склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення щодо його матері. У провину їй ставили ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо виховання своєї неповнолітньої дитини.

Під час розгляду справи в Новоушицькому районному суді Хмельницької області підліток розповів, що того вечора його мати й вітчим сварилися, він злякався за матір та подзвонив на 102. Жінка підтвердила: був сімейний конфлікт, але до приїзду поліції він вичерпався.

На думку суду, поліція безпідставно розцінила звернення до них неповнолітнього як завідомо неправдиве. У зв’язку з конфліктом між матір’ю та вітчимом він реалізував своє право на звернення до уповноваженого органу – Національної поліції, яке передбачене статтями 21, 22 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

«Наміру дезорганізувати чи ускладнити роботу поліцейських у неповнолітнього не встановлено. Той факт, що його мати з особистих мотивів відмовилася від написання заяви щодо конфлікту в сім’ї, не є підставою трактувати виклик її сина як безпідставний», – зауважила суддя.

Оскільки ознак адміністративного правопорушення у діях неповнолітнього не встановлено, то немає підстави для притягнення його матері до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 184 КпАП України, констатував суд. Відтак закрив провадження у справі за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Постанова ще не набрала законної сили та може бути оскаржена. 

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суд судова практика домашнє насильство

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