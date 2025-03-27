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Суд принял сторону подростка, который вызвал полицию во время семейного конфликта — детали дела

15:41, 27 марта 2025
Обратившись из-за семейного конфликта в полицию, ребенок реализовал свое право в соответствии с законом о домашнем насилии.
Суд принял сторону подростка, который вызвал полицию во время семейного конфликта — детали дела
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В Хмельницкой области несовершеннолетний парень позвонил на «102» с сообщением о домашнем насилии. Когда полицейские прибыли в одно из сел Каменец-Подольского района, конфликт в семье уже был урегулирован. Мать объяснила, что разговаривали с мужем повышенным тоном, старший сын испугался и без ее ведома вызвал полицию, сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Правоохранители расценили этот вызов как заведомо ложный. Так как мальчику еще нет 16 лет, то составили протокол о совершении административного правонарушения в отношении его матери. В вину ей вменялось уклонение от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка.

В ходе рассмотрения дела в Новоушицком районном суде Хмельницкой области подросток рассказал, что в тот вечер его мать и отчим ссорились, он испугался за мать и позвонил на 102. Женщина подтвердила: был семейный конфликт, но до приезда полиции он был исчерпан. 

По мнению суда, полиция безосновательно расценила обращение к ним несовершеннолетнего как заведомо ложное. В связи с конфликтом между матерью и отчимом он реализовал свое право на обращение в уполномоченный орган – Национальную полицию, предусмотренное статьями 21, 22 Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».

«Намерения дезорганизовать или усложнить работу полицейских у несовершеннолетнего не установлено. Тот факт, что его мать по личным мотивам отказалась от написания заявления по поводу конфликта в семье, не является основанием трактовать вызов ее сына как безосновательный», – отметила судья.

Поскольку признаки административного правонарушения в действиях несовершеннолетнего не установлены, то нет основания для привлечения его матери к административной ответственности по ч. 3 ст. 184 КоАП Украины, констатировал суд. Следовательно, закрыл производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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суд судебная практика домашнее насилие

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