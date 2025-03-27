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Рада одобрила закон о евроинтеграции рынка услуг автомобильного транспорта

13:17, 27 марта 2025
Документ позволяет имплементировать ряд норм Евросоюза в национальное законодательство.
Рада одобрила закон о евроинтеграции рынка услуг автомобильного транспорта
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Верховная Рада поддержала в целом евроинтеграционный законопроект 4560, который позволяет адаптировать украинский рынок услуг автомобильного транспорта к стандартам Евросоюза. Законопроект поддержали 267 народных депутатов.

«Законопроект № 4560 является ключевым для интеграции украинских перевозчиков в европейское транспортное пространство. В первую очередь он направлен на усиление конкурентоспособности украинских перевозчиков на рынке услуг ЕС. Кроме того, утвержденные нормы позволяют повысить уровень и качество предоставления транспортных услуг, обеспечить цифровизацию сервисов для перевозчиков. Благодарен народным депутатам за поддержку правительственного законопроекта для обеспечения евроинтеграции Украины», — подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Одобренный законопроект позволяет имплементировать нормы Регламента Евросоюза № 1071/2009 в национальное законодательство. В частности, речь идет об особенностях лицензирования перевозчиков. Среди них:

  • механизм «хорошей репутации» для компаний, занимающихся автомобильными перевозками. То есть, для получения лицензии и начала деятельности необходимо отсутствие обвинений в тяжких уголовных преступлениях или санкций, наложенных, в частности, за серьезные нарушения законодательства, касающегося осуществления автомобильных перевозок;
  • соответствующее финансовое положение для запуска и управления компаниями, осуществляющими перевозки. Это может быть банковская гарантия или страхование;
  • профессиональная компетентность управляющих менеджеров транспортных компаний.

Указанные требования будут распространяться на перевозчиков, осуществляющих международные перевозки грузов, пассажиров, а также внутренние перевозки пассажиров или опасных грузов.

Законопроект также предусматривает, что вся информация о автомобильном перевозчике будет аккумулироваться с помощью Единого комплекса информационных систем безопасности автомобильного транспорта (ЕКИС).

Важным условием имплементации законопроекта является переходный период в один год. Это означает, что нормы законопроекта вступят в силу через один год после публикации подписанного закона. Таким образом, подтверждать обновленные лицензионные условия нужно будет после вступления законопроекта в силу.

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Верховная Рада Украины

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