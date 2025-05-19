На Полтавщині чоловік не з’явився до ТЦК після отримання повістки, бо у нього згорів будинок, а сім'я — за кордоном

Військовозобов'язаний свою неявку до ТЦК пояснив збігом обставин, зокрема смертю близьких, станом здоров'я, складним матеріальним становищем і тим, що в нього згорів будинок, а сім'я перебуває за кордоном.

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На Полтавщині чоловік отримав повістку, але не з’явився до ТЦК на відправлення до військової частини. Вирок у справі № 526/831/25 виніс Гадяцький районний суд Полтавської області.

У матеріалах справи вказується, що уродженець села Піски Миргородського району отримав повістку і 21 січня 2025 року пройшов ВЛК, був визнаний придатним до служби. Того ж дня чоловіку вручили під розписку бойову повістку, яка стосувалася відправлення до військової частини.

З'явитися до центру комплектування він мав через три дні, 24 січня о 21:00, але не прийшов.

На судовому засіданні військовозобов'язаний визнав свою провину та підтвердив обставини, вказані в обвинувальному акті. За його словами, через особисті проблеми він не усвідомлював своєї відповідальності.

Він пояснив це збігом обставин, зокрема смертю близьких, станом здоров'я, складним матеріальним становищем і тим, що в нього згорів будинок, а сім'я перебуває за кордоном. Проте як міг допомагав ЗСУ, фізично та матеріально. В скоєному щиро розкаюється.

Суд проаналізував матеріали справи. Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначили йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Однак на підставі ст.75 КК України обвинуваченого від відбування покарання звільнили з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік, та з покладенням відповідно до ст.76 КК України обов`язку періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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