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На Полтавщине мужчина не явился в ТЦК после получения повестки, потому что у него сгорел дом, а семья — за границей

13:30, 19 мая 2025
Военнообязанный свою неявку в ТЦК объяснил стечением обстоятельств, в том числе смертью близких, состоянием здоровья, сложным материальным положением и тем, что у него сгорел дом, а семья находится за границей.
На Полтавщине мужчина не явился в ТЦК после получения повестки, потому что у него сгорел дом, а семья — за границей
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В Полтавской области мужчина получил повестку, но не явился в территориальный центр комплектования для отправки в воинскую часть. Приговор по делу № 526/831/25 вынес Гадяцкий районный суд Полтавской области.

Согласно материалам дела, уроженец села Пески Миргородского района получил повестку и 21 января 2025 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. В тот же день ему под роспись вручили боевую повестку, касающуюся отправки в часть.

Он должен был явиться в ТЦК через три дня — 24 января в 21:00, но не пришел.

На судебном заседании военнообязанный признал вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. По его словам, из-за личных проблем он не осознавал своей ответственности.

Он объяснил случившееся стечением обстоятельств: смертью близких, состоянием здоровья, тяжелым материальным положением и тем, что у него сгорел дом, а семья находится за границей. При этом он как мог помогал ВСУ — физически и материально. В содеянном искренне раскаялся.

Суд проанализировал материалы дела. Мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Однако на основании статьи 75 УК Украины осужденный освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год. В соответствии со статьей 76 УК Украины на него возложены обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган пробации, а также сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

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