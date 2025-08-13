Водійку зобов’язали сплатити штраф через керування у стані сп’яніння, але вона подала апеляцію — що вирішив суд

Апеляція у справі про п’яну їзду завершилася поразкою для водійки.

Херсонський апеляційний суд розглянув справу про притягнення водійки до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Суд першої інстанції визнав громадянку винною та призначив їй штраф у 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік.

Адвокат водійки оскаржив це рішення, вимагаючи його скасування та закриття справи через відсутність складу правопорушення. Сама громадянка заявила, що автомобіль не рухався, коли підійшли поліцейські, алкоголь вона не вживала, а результат тесту вважає недостовірним. Також, за її словами, їй не пропонували пройти огляд у медзакладі.

Перевіривши всі матеріали та заслухавши сторони, апеляційний суд дійшов висновку, що наведені в скарзі доводи не підтверджуються доказами у справі. Про це повідомляє пресслужба суду.

Деталі справи

Херсонський апеляційний суд звернув увагу на те, що суд обґрунтовано поклав в основу рішення протокол про адміністративне правопорушення в якому зафіксовано, що громадянка 02.12.2024 о 21.11 год. в м. Херсоні по вул. 1-ша Вірьовчина, керувала автомобілем SEAT IBIZA, в стані алкогольного сп`яніння.

Огляд на стан сп’яніння, з її згоди проводився із застосуванням приладу Alkotest 7510 та відповідно результат тесту № 992 склав 2,07 проміле.

Письмових пояснень щодо незгоди із зафіксованими у протоколі обставинами громадянка до протоколу не вносилось. Обставини, які зафіксовані у протоколі про адміністративне правопорушення узгоджуються з іншими доказами, наявними в матеріалах справи.

Так, в акті огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів виявлені ознаки алкогольного сп’яніння та результати огляду проведеного за допомогою газоаналізатора Драгер з показниками 2,07%, в акті огляду міститься підпис водійки про згоду з результатами огляду.

Окрім цього, як зазначив суд апеляційної інстанції, з доданого до протоколу відеозапису вбачається, що поліцейським було зафіксовано рух транспортного засобу, його зупинку звуковим сигналом, а також те, що водієм цього транспортного засобу є фігурантка, яка жодного разу не заперечувала, що саме вона керувала автомобілем.

Висновки

Апеляційний суд вважає необґрунтованими доводи захисника про те, що відеозапис не може бути взятий до уваги як належний та допустимий доказ.

На доданому відеозаписі, як видно, безперервно зафіксовано обставини від зупинки транспортного засобу до закінчення оформлення матеріалів адміністративного правопорушення, зокрема зафіксовано рух, зупинку транспортного засобу, перебіг проходження жінкою огляду на стан алкогольного сп’яніння, фіксування його результатів, складання протоколу про адміністративне правопорушення, надання його на підписання особі та вручення його копії, отже відеозаписом зафіксовано всі обставини, які підлягають встановленню при розгляді справи про адміністративне правопорушення.

У висновку Херсонський апеляційний суд зазначив, що докази узгоджуються між собою, є належними, допустимими, достовірними та доводять наявність в діях водійки складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

За результатами апеляційного розгляду постанову суду першої інстанції залишено в силі (справа №766/20962/24).

