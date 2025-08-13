Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Водійку зобов’язали сплатити штраф через керування у стані сп’яніння, але вона подала апеляцію — що вирішив суд

13:34, 13 серпня 2025
Апеляція у справі про п’яну їзду завершилася поразкою для водійки.
Водійку зобов’язали сплатити штраф через керування у стані сп’яніння, але вона подала апеляцію — що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Херсонський апеляційний суд розглянув справу про притягнення водійки до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. 

Суд першої інстанції визнав громадянку винною та призначив їй штраф у 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік.

Адвокат водійки оскаржив це рішення, вимагаючи його скасування та закриття справи через відсутність складу правопорушення. Сама громадянка заявила, що автомобіль не рухався, коли підійшли поліцейські, алкоголь вона не вживала, а результат тесту вважає недостовірним. Також, за її словами, їй не пропонували пройти огляд у медзакладі.

Перевіривши всі матеріали та заслухавши сторони, апеляційний суд дійшов висновку, що наведені в скарзі доводи не підтверджуються доказами у справі. Про це повідомляє пресслужба суду.

Деталі справи

Херсонський апеляційний суд звернув увагу на те, що суд обґрунтовано поклав в основу рішення протокол про адміністративне правопорушення в якому зафіксовано, що громадянка  02.12.2024 о 21.11 год. в м. Херсоні по вул. 1-ша Вірьовчина, керувала автомобілем SEAT IBIZA, в стані алкогольного сп`яніння.

Огляд на стан сп’яніння, з її згоди проводився із застосуванням приладу Alkotest 7510 та відповідно результат тесту № 992 склав 2,07 проміле.

Письмових пояснень щодо незгоди із зафіксованими у протоколі обставинами громадянка до протоколу не вносилось. Обставини, які зафіксовані у протоколі про адміністративне правопорушення узгоджуються з іншими доказами, наявними в матеріалах справи.

Так, в акті огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів виявлені ознаки алкогольного сп’яніння та результати огляду проведеного за допомогою газоаналізатора Драгер з показниками 2,07%, в акті огляду міститься підпис водійки про згоду з результатами огляду.

Окрім цього, як зазначив суд апеляційної інстанції, з доданого до протоколу відеозапису вбачається, що поліцейським було зафіксовано рух транспортного засобу, його зупинку звуковим сигналом, а також те, що водієм цього транспортного засобу є фігурантка, яка жодного разу не заперечувала, що саме вона керувала автомобілем.

Висновки

Апеляційний суд вважає необґрунтованими доводи захисника про те, що відеозапис не може бути взятий до уваги як належний та допустимий доказ.

На доданому відеозаписі, як видно, безперервно зафіксовано обставини від зупинки транспортного засобу до закінчення оформлення матеріалів адміністративного правопорушення, зокрема зафіксовано рух, зупинку транспортного засобу, перебіг проходження жінкою огляду на стан алкогольного сп’яніння, фіксування його результатів, складання протоколу про адміністративне правопорушення, надання його на підписання особі та вручення його копії, отже відеозаписом зафіксовано всі обставини, які підлягають встановленню при розгляді справи про адміністративне правопорушення.

У висновку Херсонський апеляційний суд зазначив, що докази узгоджуються між собою, є належними, допустимими, достовірними та доводять наявність в діях водійки складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

За результатами апеляційного розгляду постанову суду першої інстанції залишено в силі (справа №766/20962/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд апеляція судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду