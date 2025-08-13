Водителя обязали оплатить штраф из-за управления в состоянии опьянения, но она подала апелляцию — что решил суд

Апелляция по делу о пьяной езде завершилась поражением для водителя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд рассмотрел дело о привлечении водительницы к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд первой инстанции признал гражданку виновной и назначил ей штраф в 17 тысяч гривен с лишением права управления на один год.

Адвокат водительницы обжаловал это решение, требуя его отмены и закрытия дела в связи с отсутствием состава правонарушения. Сама гражданка заявила, что автомобиль не двигался, когда подошли полицейские, алкоголь она не употребляла, а результат теста считает недостоверным. Также, по её словам, ей не предлагали пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

Проверив все материалы и выслушав стороны, апелляционный суд пришёл к выводу, что приведённые в жалобе доводы не подтверждаются доказательствами по делу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Детали дела

Херсонский апелляционный суд обратил внимание на то, что суд обоснованно положил в основу решения протокол об административном правонарушении, в котором зафиксировано, что гражданка 02.12.2024 в 21:11 в г. Херсоне на ул. 1-я Верёвчина управляла автомобилем SEAT IBIZA в состоянии алкогольного опьянения.

Освидетельствование на состояние опьянения с её согласия проводилось с использованием прибора Alkotest 7510, и результат теста № 992 составил 2,07 промилле.

Письменных пояснений относительно несогласия с зафиксированными в протоколе обстоятельствами гражданка в протокол не вносила. Обстоятельства, отражённые в протоколе об административном правонарушении, согласуются с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела.

Так, в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с использованием специальных технических средств выявлены признаки алкогольного опьянения и результаты осмотра, проведённого с помощью газоанализатора Dräger, с показателями 2,07%. В акте освидетельствования имеется подпись водительницы о согласии с результатами осмотра.

Кроме того, как отметил суд апелляционной инстанции, из приобщённой к протоколу видеозаписи видно, что полицейскими был зафиксирован факт движения транспортного средства, его остановка звуковым сигналом, а также то, что водителем данного транспортного средства является фигурантка, которая ни разу не отрицала, что именно она управляла автомобилем.

Выводы

Апелляционный суд считает необоснованными доводы защитника о том, что видеозапись не может быть принята во внимание как надлежащее и допустимое доказательство.

На прилагаемой видеозаписи, как видно, непрерывно зафиксированы обстоятельства от остановки транспортного средства до завершения оформления материалов об административном правонарушении, в частности — движение и остановка автомобиля, процесс прохождения женщиной освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, фиксация его результатов, составление протокола об административном правонарушении, предоставление его на подпись и вручение его копии. Таким образом, видеозаписью зафиксированы все обстоятельства, подлежащие установлению при рассмотрении дела об административном правонарушении.

В заключение Херсонский апелляционный суд отметил, что доказательства согласуются между собой, являются надлежащими, допустимыми, достоверными и доказывают наличие в действиях водительницы состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление суда первой инстанции оставлено в силе (дело №766/20962/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.