Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Хмельниччині суд стягнув з чоловіка понад 100 тисяч гривень за пошкодження авто ексдружини

12:28, 5 вересня 2025
Чоловік порізав колеса й пошкодив кузов машини колишньої дружини.
На Хмельниччині суд стягнув з чоловіка понад 100 тисяч гривень за пошкодження авто ексдружини
Фото ілюстративне, джерело фото: patrolpolice.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині жінка звернулася до суду з позовом до колишнього чоловіка, вимагаючи стягнути на її користь 166 517 грн матеріальної та 50 000 грн моральної шкоди. За словами жінки, це компенсація за пошкодження її автомобіля. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Жінка пояснила, що влітку 2023 року чоловік самовільно змінив місце проживання їхнього сина, забравши його до свого помешкання. Коли ж вона приїхала, щоб побачитися з дитиною та завезти її до лікарні через погіршення стану здоров’я, батько хлопчика порізав колеса й пошкодив кузов її машини.

Згідно з висновком експертного дослідження, вартість відновлювального ремонту автомобіля склала 118 326 грн. Товариство з ремонту та обслуговування авто визначило більшу суму, виписавши рахунки на 166 517 грн.

Жінка також зазначила, що внаслідок інциденту вона та син зазнали моральної шкоди, яку оцінила у 50 000 грн.

Хмельницький міськрайонний суд частково задовольнив її вимоги: постановив стягнути з відповідача 118 326 грн матеріальної та 1 000 грн моральної шкоди.

Не погодившись із рішенням, обидві сторони подали апеляційні скарги: жінка наполягала на повному задоволенні позову, чоловік – на його безпідставності.

Апеляційний суд частково задовольнив скарги та змінив рішення місцевого суду в частині розміру моральної шкоди й судових витрат.

На думку колегії суддів, зібрані докази достовірно вказують на те, що аби завадити матері забрати дитину, чоловік умисно пошкодив її автомобіль, чим завдав майнових та моральних збитків.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновком першої інстанції щодо розміру матеріальної шкоди, проте вважав занизькою суму морального відшкодування.

«Внаслідок неправомірних дій відповідача позивачка відчувала дискомфорт і побоювання за свою власність, не мала можливості користуватися автомобілем і терпіла незручності, були порушені нормальні життєві зв`язки позивача, що вимагало від неї додаткових зусиль для організації свого життя та захисту порушеного права», – зауважив суд.

Відтак визначив суму моральної компенсації у розмірі 10 000 грн.

З повним текстом постанови у справі № 686/29853/24 можна буде ознайомитись у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Хмельницький судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

«Правосуддя – це не феєрверк, а КПК є демократичним» – у ВАКС пояснили, чому деякі справи слухаються в Антикорупційному суді роками

У ВАКС повідомили, що судді не повинні «бігати та розшукувати обвинувачених та їх захисників».

Нотаріуси будуть подавати дані податковій про посвідчені договори купівлі-продажу за новими правилами — підписано закон

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори.

Верховний Суд пояснив умови призначення пенсії дружині зниклого безвісти військовослужбовця у зв'язку з втратою годувальника

Дружина зниклого безвісти військовослужбовця звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але отримала відмову у призначенні пенсії, мотивовану тим, що витяг з ЄРДР, у якому зазначена дата реєстрації провадження 11 червня 2024 року, датований 21 червня 2024 року.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді