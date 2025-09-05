На Хмельниччині суд стягнув з чоловіка понад 100 тисяч гривень за пошкодження авто ексдружини

Чоловік порізав колеса й пошкодив кузов машини колишньої дружини.

Фото ілюстративне, джерело фото: patrolpolice.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині жінка звернулася до суду з позовом до колишнього чоловіка, вимагаючи стягнути на її користь 166 517 грн матеріальної та 50 000 грн моральної шкоди. За словами жінки, це компенсація за пошкодження її автомобіля. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Жінка пояснила, що влітку 2023 року чоловік самовільно змінив місце проживання їхнього сина, забравши його до свого помешкання. Коли ж вона приїхала, щоб побачитися з дитиною та завезти її до лікарні через погіршення стану здоров’я, батько хлопчика порізав колеса й пошкодив кузов її машини.

Згідно з висновком експертного дослідження, вартість відновлювального ремонту автомобіля склала 118 326 грн. Товариство з ремонту та обслуговування авто визначило більшу суму, виписавши рахунки на 166 517 грн.

Жінка також зазначила, що внаслідок інциденту вона та син зазнали моральної шкоди, яку оцінила у 50 000 грн.

Хмельницький міськрайонний суд частково задовольнив її вимоги: постановив стягнути з відповідача 118 326 грн матеріальної та 1 000 грн моральної шкоди.

Не погодившись із рішенням, обидві сторони подали апеляційні скарги: жінка наполягала на повному задоволенні позову, чоловік – на його безпідставності.

Апеляційний суд частково задовольнив скарги та змінив рішення місцевого суду в частині розміру моральної шкоди й судових витрат.

На думку колегії суддів, зібрані докази достовірно вказують на те, що аби завадити матері забрати дитину, чоловік умисно пошкодив її автомобіль, чим завдав майнових та моральних збитків.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновком першої інстанції щодо розміру матеріальної шкоди, проте вважав занизькою суму морального відшкодування.

«Внаслідок неправомірних дій відповідача позивачка відчувала дискомфорт і побоювання за свою власність, не мала можливості користуватися автомобілем і терпіла незручності, були порушені нормальні життєві зв`язки позивача, що вимагало від неї додаткових зусиль для організації свого життя та захисту порушеного права», – зауважив суд.

Відтак визначив суму моральної компенсації у розмірі 10 000 грн.

З повним текстом постанови у справі № 686/29853/24 можна буде ознайомитись у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.