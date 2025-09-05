Практика судов
В Хмельницкой области суд взыскал с мужчины более 100 тысяч гривен за повреждение авто экс-жены

12:28, 5 сентября 2025
Мужчина порезал колеса и повредил кузов машины бывшей супруги.
Фото иллюстративное, источник фото: patrolpolice.gov.ua
В Хмельницкой области женщина обратилась в суд с иском к бывшему мужу, требуя взыскать в ее пользу 166 517 грн материального и 50 000 грн морального ущерба. По словам женщины, это компенсация за повреждение ее автомобиля. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Женщина объяснила, что летом 2023 года муж самовольно изменил место жительства их сына, забрав его к себе домой. Когда же она приехала, чтобы увидеться с ребенком и отвезти его в больницу из-за ухудшения состояния здоровья, отец мальчика порезал колеса и повредил кузов ее машины.

Согласно заключению экспертного исследования, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 118 326 грн. Общество по ремонту и обслуживанию авто определило большую сумму, выставив счета на 166 517 грн.

Женщина также отметила, что в результате инцидента она и сын понесли моральный ущерб, который оценила в 50 000 грн.

Хмельницкий горрайонный суд частично удовлетворил ее требования: постановил взыскать с ответчика 118 326 грн материального и 1 000 грн морального ущерба.

Не согласившись с решением, обе стороны подали апелляционные жалобы: женщина настаивала на полном удовлетворении иска, мужчина — на его необоснованности.

Апелляционный суд частично удовлетворил жалобы и изменил решение местного суда в части размера морального ущерба и судебных расходов.

По мнению коллегии судей, собранные доказательства достоверно указывают на то, что, чтобы помешать матери забрать ребенка, мужчина умышленно повредил ее автомобиль, чем причинил имущественный и моральный вред.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом первой инстанции относительно размера материального ущерба, однако посчитал заниженной сумму моральной компенсации.

«Вследствие неправомерных действий ответчика истица испытывала дискомфорт и опасения за свою собственность, не имела возможности пользоваться автомобилем и терпела неудобства, были нарушены нормальные жизненные связи истицы, что требовало от нее дополнительных усилий для организации своей жизни и защиты нарушенного права», — отметил суд.

В итоге была определена сумма моральной компенсации в размере 10 000 грн.

С полным текстом постановления по делу № 686/29853/24 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

