У Сумах засудили чоловіка, який воював на боці РФ

Зарічний районний суд міста Суми ухвалив вирок чоловіку, який під час війни зрадив Україну та приєднався до армії РФ. Про це повідомляє пресслужба суду.
Судом встановлено, що обвинувачений, перебуваючи у Криму, за власною ініціативою, перейшов на бік ворога.
У жовтні 2022 року він добровільно уклав контракт із міноборони РФ, проходив службу у складі окремої гвардійської бригади морської піхоти, брав участь у бойових діях проти України. У червні 2023 року отримав паспорт громадянина РФ. У серпні 2024 року під час боїв у Курській області був поранений та здався в полон ЗСУ.
Суд визнав винним чоловіка у вчиненні державної зради та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві власності.
Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку (№ 591/13285/24).
