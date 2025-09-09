В Сумах осудили мужчину, воевавшего на стороне РФ

Мужчина получил российский паспорт и участвовал в боях против Украины.

Заречный районный суд города Сумы вынес приговор мужчине, который во время войны предал Украину и присоединился к армии РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что обвиняемый, находясь в Крыму, по собственной инициативе перешел на сторону врага.

В октябре 2022 года он добровольно заключил контракт с минобороны РФ, проходил службу в составе отдельной гвардейской бригады морской пехоты, участвовал в боевых действиях против Украины. В июне 2023 года получил паспорт гражданина РФ.

В августе 2024 года во время боев в Курской области был ранен и сдался в плен ВСУ.

Суд признал виновным мужчину в совершении государственной измены и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (№ 591/13285/24).

