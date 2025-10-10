Державна зрада, диверсія та дезертирство – на Вінниччині судили військовослужбовця

Обвинувачений отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Калинівським районним судом Вінницької області розглянуто справу про обвинувачення особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 111 (Державна зрада), частиною 2 статті 113 (Диверсія), частиною 4 статті 408 (Дезертирство) КК України.

Обставини справи

Відповідно до обвинувального акту, будучи громадянином України, проходячи військову службу за контрактом, перебуваючи на посаді заступника командира бойової машини, діючи умисно, в інтересах іноземної держави, країни-агресора – російської федерації та її представників, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, не виконавши своїх обов'язків громадянина України, визначених статтею 17 та статтею 65 Конституції України щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, у невстановлений органом досудового розслідування час, увійшов до складу агентурно-інформаторської мережі, яка здійснює свою діяльність на всій території України, завданням якої є збір інформації розвідувального характеру, з метою подальшої її передачі представникам країни-агресора для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Переслідуючи корисливий мотив, обвинувачений надав згоду на збір та передачу інформації розвідувального характеру щодо точного розташування сил та засобів Збройних Сил України та інших підрозділів сил оборони України на території Вінницької області, з можливістю ідентифікувати їх на місцевості, встановлення GPS-координат місцевості за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Що вирішив суд

За вироком суду обвинуваченого визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 111, частиною 2 статті 113, частиною 4 статті 408 КК України, та призначно йому покарання у виді:

за ч.2 ст.111 КК України – 15 років позбавлення волі, з конфіскацією майна, яке належить йому на праві власності, окрім житла;

за ч.2 ст.113 КК України – 15 років позбавлення волі, з конфіскацією майна, яке належить йому на праві власності, окрім житла;

за ч.4 ст.408 КК України – 8 років позбавлення волі.

На підставі частини 1 статті 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі на строк 15 (п'ятнадцять) років, з конфіскацією майна, яке належить йому на праві власності, окрім житла.

На підставі частини 4 статті 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 13 листопада 2024 року у справі № 127/34169/24 (номер провадження 1-кп/127/957/24), більш суворим, призначеним за даним вироком, визначити обвинуваченому остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років, з конфіскацією майна, яке належить йому на праві власності, окрім житла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.