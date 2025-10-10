Практика судов
Государственная измена, диверсия и дезертирство – в Винницкой области судили военнослужащего

18:10, 10 октября 2025
Обвиняемый получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Калиновским районным судом Винницкой области рассмотрено дело об обвинении лица в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 111 (Государственная измена), частью 2 статьи 113 (Диверсия), частью 4 статьи 408 (Дезертирство) УК Украины.

Обстоятельства дела

Согласно обвинительному акту, будучи гражданином Украины, проходя военную службу по контракту, находясь в должности заместителя командира боевой машины, действуя умышленно, в интересах иностранного государства, страны-агрессора – Российской Федерации и ее представителей, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, не выполнив своих обязанностей гражданина Украины, определенных статьей 17 и статьей 65 Конституции Украины относительно защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, в неустановленное органом досудебного расследования время, вошел в состав агентурно-информаторской сети, осуществляющей свою деятельность на всей территории Украины, задачей которой является сбор информации разведывательного характера, с целью дальнейшей ее передачи представителям страны-агрессора для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Преследуя корыстный мотив, обвиняемый дал согласие на сбор и передачу информации разведывательного характера о точном расположении сил и средств Вооруженных Сил Украины и других подразделений сил обороны Украины на территории Винницкой области, с возможностью идентифицировать их на местности, установления GPS-координат местности с помощью специального программного обеспечения.

Что решил суд

По приговору суда обвиняемый признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 111, частью 2 статьи 113, частью 4 статьи 408 УК Украины, и назначено ему наказание в виде:

  • по ч.2 ст.111 УК Украины – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, принадлежащего ему на праве собственности, кроме жилья;
  • по ч.2 ст.113 УК Украины – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, принадлежащего ему на праве собственности, кроме жилья;
  • по ч.4 ст.408 УК Украины – 8 лет лишения свободы.

На основании части 1 статьи 70 УК Украины, по совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 15 (пятнадцать) лет, с конфискацией имущества, принадлежащего ему на праве собственности, кроме жилья.

На основании части 4 статьи 70 УК Украины, по совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором Винницкого городского суда Винницкой области от 13 ноября 2024 года по делу № 127/34169/24 (номер производства 1-кп/127/957/24), более суровым, назначенным по данному приговору, определить обвиняемому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с конфискацией имущества, принадлежащего ему на праве собственности, кроме жилья.

