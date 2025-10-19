Практика судів
На Закарпатті в апеляції підтвердили законність вироку щодо водія, який на смерть збив дитину

17:48, 19 жовтня 2025
Водій за кермом Мерседес у стані алкогольного сп’яніння наїхав на дитину.
Закарпатський апеляційний суд розглянув справу щодо смертельної ДТП, у якій загинула школярка, а водій намагався уникнути відповідальності. Про це розповіли у суді. 

Апеляційна скарга на вирок щодо смертельної ДТП

Колегія суддів Закарпатського апеляційного суд у відкритому судовому засіданні розглянула апеляційні скарги захисника обвинувачуваного та представника потерпілої на вирок Міжгірського районного суду від 12 лютого 2024 року у справі щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння) та ч.1 ст. 135 КК України (Залишення в небезпеці).

Суд першої інстанції обвинувачуваного за вищезазначеними статтями визнав винним та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 8 років.

Обставини аварії та наслідки

Матеріалами кримінального провадження було встановлено, що ввечері 11 вересня 2022 року, водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та керуючи автомобілем марки «Мерседес Віто» разом з пасажиркою, своєю дружиною, рухався по автодорозі в селі Синевир.

Неподалік АЗС водій під час обгону проявив неуважність до дорожньої обстановки, грубо порушуючи ряд правил дорожнього руху, нехтуючи особистою безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху, несвоєчасно застосувавши гальмування, допустив наїзд на малолітню мешканку с. Синевир, 2008 р.н., яка разом з іншою неповнолітньою рухалася узбіччям в попутному з автомобілем напрямку.

Внаслідок зіткнення одна малолітня пішохідка, отримавши ряд тяжких тілесних ушкоджень, зокрема, перелом склепіння та основи черепу, множинні крововиливи легені, розрив селезінки, померла на місці ДТП.

Окрім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження, водій після скоєння наїзду, нехтуючи моральними та правовими нормами, не намагався надати потерпілій медичну допомогу та транспортувати її до медичного закладу з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений ним злочин не зупинився, а продовжив рух на своєму транспортному засобі. Через деякий час його затримали працівники поліції за місцем проживання.

Вирок залишено без змін

Обвинувачуваний свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав частково: не заперечував факту вчинення ДТП, однак заперечив факт вчинення наїзду в стані алкогольного сп’яніння.

Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження, Закарпатський апеляційний суд постановив: апеляційні скарги адвоката обвинувачуваного та представника потерпілої  - відхилити, а вирок Міжгірського районного суду від 12 лютого 2024 року – залишити без змін.

