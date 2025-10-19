На Закарпатье в апелляции подтвердили законность приговора в отношении водителя, который насмерть сбил ребенка

Водитель за рулем Мерседес в состоянии алкогольного опьянения наехал на ребенка.

Закарпатский апелляционный суд рассмотрел дело о смертельном ДТП, в котором погибла школьница, а водитель пытался избежать ответственности. Об этом сообщили в суде.

Апелляционная жалоба на приговор по делу о смертельном ДТП

Коллегия судей Закарпатского апелляционного суда в открытом судебном заседании рассмотрела апелляционные жалобы защитника обвиняемого и представителя потерпевшей на приговор Межгорского районного суда от 12 февраля 2024 года по делу о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 135 УК Украины (Оставление в опасности).

Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным по вышеуказанным статьям и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 8 лет.

Обстоятельства аварии и последствия

Материалами уголовного производства было установлено, что вечером 11 сентября 2022 года водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем марки «Мерседес Вито» вместе с пассажиркой, своей женой, двигался по автодороге в селе Синевир.

Недалеко от автозаправочной станции водитель во время обгона проявил невнимательность к дорожной обстановке, грубо нарушая ряд правил дорожного движения, пренебрегая собственной безопасностью и безопасностью других участников дорожного движения, несвоевременно применил торможение и допустил наезд на несовершеннолетнюю жительницу села Синевир 2008 года рождения, которая вместе с другой девочкой шла по обочине в попутном с автомобилем направлении.

В результате столкновения одна из несовершеннолетних пешеходов получила ряд тяжёлых телесных повреждений, в частности, перелом свода и основания черепа, множественные кровоизлияния в лёгкие, разрыв селезёнки, и скончалась на месте происшествия.

Кроме того, согласно материалам уголовного производства, водитель после совершённого наезда, пренебрегая моральными и правовыми нормами, не попытался оказать потерпевшей медицинскую помощь и доставить её в лечебное учреждение. С целью избежать уголовной ответственности за совершённое преступление он не остановился, а продолжил движение на своём транспортном средстве. Спустя некоторое время его задержали сотрудники полиции по месту жительства.

Приговор оставлен без изменений

Обвиняемый признал свою вину частично: не отрицал факт совершения ДТП, однако отрицал, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Выслушав участников судебного разбирательства и изучив материалы уголовного производства, Закарпатский апелляционный суд постановил: апелляционные жалобы адвоката обвиняемого и представителя потерпевшей отклонить, а приговор Межгорского районного суда от 12 февраля 2024 года оставить без изменений.

