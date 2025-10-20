У Миколаєві чоловік убив брата під час сварки — суд відправив його під варту

Центральний районний суд Миколаєва застосував запобіжний захід до чоловіка, підозрюваного у вбивстві свого брата.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу до 38-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Про це повідомила пресслужба суду.

Суть справи

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний зі своїм 36-річним братом перебував в квартирі в одному з будинків по вул. 3-я Слобідська в Миколаєві і в них виникла сварка. В ході конфлікту він побачив в руці брата предмет схожий на ніж, він вихопив його та наніс ним удар в область грудної клітини родича. Від отриманих поранень, останній помер на місці скоєння злочину.

У судовому засіданні, підозрюваний пояснив, що вони з братом були напідпитку, конфлікт виник через те, що останній занадто гучно розмовляв і він попросив його говорити тихіше. Потім він пішов до кімнати, згодом туди зайшов брат з ножем в руці, він вихопив ніж і вдарив опонента в груди. Зазначав, що діяв цілях самооборони.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання, з урахуванням того, що на його думку ризики відсутні.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, слідчий суддя постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.