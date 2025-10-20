В Николаеве мужчина убил брата во время ссоры — суд отправил его под стражу

Центральный районный суд Николаева применил меру пресечения к мужчине, подозреваемому в убийстве своего брата.

Следственным судьей Центрального районного суда Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения к 38-летнему мужчине, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суть дела

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый со своим 36-летним братом находился в квартире в одном из домов по ул. 3-я Слободская в Николаеве и у них возникла ссора. В ходе конфликта он увидел в руке брата предмет, похожий на нож, выхватил его и нанес им удар в область грудной клетки родственника. От полученных ранений последний скончался на месте совершения преступления.

В судебном заседании подозреваемый объяснил, что они с братом были выпившими, конфликт возник из-за того, что последний слишком громко разговаривал и он попросил его говорить тише. Затем он пошел в комнату, впоследствии туда зашел брат с ножом в руке, он выхватил нож и ударил оппонента в грудь. Отмечал, что действовал в целях самообороны.

Защитник возразил против удовлетворения ходатайства, учитывая, что, по его мнению, риски отсутствуют.

Что решил суд

По результатам рассмотрения, следственный судья постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

