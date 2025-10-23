Практика судів
Вкрали 1700 грн, горіхи та олію — суд покарав зловмисника, який разом з подільниками напав на пенсіонера

19:44, 23 жовтня 2025
Суд призначив 8 років ув'язнення чоловіку за розбійний напад на пенсіонера.
Вкрали 1700 грн, горіхи та олію — суд покарав зловмисника, який разом з подільниками напав на пенсіонера
Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок, яким визнав чоловіка винним у вчиненні тяжкого злочину – розбійного нападу, скоєного за попередньою змовою групою осіб, з проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища. Про це розповіли у суді. 

Суть справи 

Встановлено, що 48-річний раніше судимий обвинувачений разом з двома особами, матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження,  у жовтні 2017 року вчинив розбійний напад на літнього чоловіка з метою заволодіння його майном.

Так, обвинувачений з подільником серед ночі увірвалися до помешкання літнього чоловіка у селищі Гришківцях, побили господаря, забрали у нього 1 700 грн  та заволоділи його майном: мобільним телефоном, 20-ма кілограмами горіхів, банкою олії та сокирою.

Що вирішив суд 

Справа до суду надійшла у 2021 році. У судовому засіданні обвинувачений не визнав своєї вини, так само не визнав цивільного позову, заявленого потерпілою стороною.

Дослідивши у судовому засіданні та оцінивши у сукупності усі надані докази, суд прийшов до висновку, що вина обвинуваченого  повністю доведена за ч. 3 ст. 187 КК України як напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища.

Призначаючи вид та міру покарання, суд, серед іншого, врахував, що скоєно тяжкий злочин щодо особи похилого віку, особою, яка раніше вже притягалася до кримінальної відповідальності. Обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання, судом не встановлено.

Суд призначив обвинуваченому покарання – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд задовольнив цивільний позов потерпілого: обвинувачений повинен сплатити майже 8 тис. грн. матеріальної та 30 тис. грн моральної шкоди. До набрання вироком чинності обвинуваченому продовжено запобіжний захід – тримання під вартою.

Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений  в апеляційному порядку (справа 274/1929/21).

суд пограбування судова практика вирок

