У Полтавській області чоловіка засудили на три роки за відмову від мобілізації

Чоловік пройшов ВЛК, в ході якої його визнали придатним до служби.

колаж УНІАН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області розглянув справу, пов’язану з ухиленням від проходження військової служби під час мобілізації.

Судом встановлено, у січні 2024 року чоловік 1987 року народження прибув до Першого відділу Кременчуцького РТЦК та СП для звірки й уточнення облікових даних і проходження медичного огляду військово-лікарською комісією, в ході якого згодом його визнано придатним до військової служби та отримав бойову повістку для відправлення у військову частину у звʼязку з призовом на військову службу під час мобілізації. Про це розповіли у суді.

В подальшому, обвинувачений, до ТЦК не зʼявився, про причини своєї неявки не повідомив.

Чоловік, будучи допитаним в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, обставини викладені прокурором в обвинувальному акті підтвердив. У вчиненому щиро кається.

Дослідивши матеріали справи та враховуючи характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, суд ухвалив: визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України та призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.