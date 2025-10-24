Практика судів
У Полтавській області чоловіка засудили на три роки за відмову від мобілізації

18:22, 24 жовтня 2025
Чоловік пройшов ВЛК, в ході якої його визнали придатним до служби.
У Полтавській області чоловіка засудили на три роки за відмову від мобілізації
колаж УНІАН
Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області розглянув справу, пов’язану з ухиленням від проходження військової служби під час мобілізації.

Судом встановлено, у січні 2024 року чоловік 1987 року народження прибув до Першого відділу Кременчуцького РТЦК та СП для звірки й уточнення облікових даних і проходження медичного огляду військово-лікарською комісією, в ході якого згодом його визнано придатним до військової служби та отримав бойову повістку для відправлення у військову частину у звʼязку з призовом на військову службу під час мобілізації. Про це розповіли у суді. 

В подальшому, обвинувачений, до ТЦК не зʼявився, про причини своєї неявки не повідомив.

Чоловік, будучи допитаним в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, обставини викладені прокурором в обвинувальному акті підтвердив. У вчиненому щиро кається.

Дослідивши матеріали справи та враховуючи характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, суд ухвалив: визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України та призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі.

