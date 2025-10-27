Повторне ігнорування заборони керувати авто – суд конфіскував авто та дав 3 роки в’язниці

У Кривому Розі судили керманича авто «NISSAN» за ігнорування заборони керувати.

Інгулецький районний суд Кривого Рогу конфіскував авто «NISSAN» та призначив реальний термін за ігнорування заборони керувати транспортним засобом. Про це повідомила пресслужба суду.

Суть справи

Інгулецький районний суд Кривого Рогу розглянув справу щодо особи, яка неодноразово порушувала судову заборону на керування транспортним засобом. Обвинувачений уже мав адміністративні стягнення за аналогічні порушення, а в липні 2025 року був засуджений до 1 року пробаційного нагляду за умисне невиконання судового рішення. Проте, замість дотримання закону, він продовжив керувати автомобілем, демонструючи зневагу до судових рішень і створюючи загрозу безпеці дорожнього руху. Суд розглядав справу за фактом умисного невиконання судового рішення, що є кримінальним правопорушенням.

Що вирішив суд

Інгулецький районний суд Кривого Рогу призначив покарання у вигляді 3 років і 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією автомобіля «NISSAN», який використовувався для порушення заборони. Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів.

Повний текст рішення доступний у Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером справи № 213/4994/25.

