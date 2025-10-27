Повторное игнорирование запрета на вождение автомобиля – суд конфисковал автомобиль и приговорил к 3 годам тюрьмы

В Кривом Роге судили водителя автомобиля «NISSAN» за игнорирование запрета на вождение.

Ингулецкий районный суд Кривого Рога конфисковал автомобиль «NISSAN» и назначил реальный срок за игнорирование запрета на вождение транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суть дела

Ингулецкий районный суд Кривого Рога рассмотрел дело в отношении лица, которое неоднократно нарушало судебный запрет на вождение транспортного средства. Обвиняемый уже имел административные взыскания за аналогичные нарушения, а в июле 2025 года был приговорен к 1 году пробационного надзора за умышленное неисполнение судебного решения. Однако, вместо соблюдения закона, он продолжил управлять автомобилем, демонстрируя пренебрежение к судебным решениям и создавая угрозу безопасности дорожного движения. Суд рассматривал дело по факту умышленного неисполнения судебного решения, что является уголовным правонарушением.

Что решил суд

Ингулецкий районный суд Кривого Рога назначил наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы с конфискацией автомобиля «NISSAN», который использовался для нарушения запрета. Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней.

Полный текст решения доступен в Едином государственном реестре судебных решений по номеру дела № 213/4994/25.

