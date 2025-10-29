Мобілізований вірянин не довів незаконність свого призову — деталі справи

Суд визнав призов 42-річного вірянина законним попри проходження альтернативної служби в минулому.

Житомирський окружний адміністративний суд розглянув позов 42-річного вірянина до обласної державної адміністрації та військової частини, в якому він вимагав визнати незаконним свій призов під час мобілізації.

Суть справи

Позивач, який є членом релігійної громади «Церква євангельських християн “Ковчег” м. Житомира» і проходив альтернативну (невійськову) службу у 2003–2004 роках, вважав свій призов незаконним. Він наполягав, що після досягнення 42-річного віку мав бути знятий з військового обліку, а мобілізація відбулася без його участі, без повістки та медичного огляду.

Натомість відповідачі вказали, що правових підстав для зняття позивача з військового обліку не існувало, оскільки чинне законодавство не передбачає такої процедури за віковим критерієм, а проведена мобілізація відповідає вимогам Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Позиція суду

Суд встановив, що позивач дійсно перебував на військовому обліку з 2004 року, а його призов відбувся на підставі Указу Президента про загальну мобілізацію. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби, після чого він був зарахований до військової частини.

Дослідивши матеріали, суд дійшов висновку, що наказ про призов є актом індивідуальної дії, який уже реалізовано, тому його скасування не призведе до відновлення прав позивача. Суд також зазначив, що в умовах воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані не звільняються від обов’язку проходження служби за релігійними переконаннями, а порядок альтернативної служби під час мобілізації законодавством не визначений.

Щодо оскарження довідки військово-лікарської комісії суд зауважив, що висновок позаштатної ВЛК не підлягає безпосередньому судовому оскарженню, а може бути переглянутий лише регіональною комісією.

Суд констатував, що територіальний центр комплектування та військова частина діяли в межах своїх повноважень і відповідно до законодавства. Аргументи позивача про незаконність мобілізації та порушення його прав на свободу віросповідання були відхилені.

Рішенням суду в задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю (справа № 240/8718/25).

