Мобилизированный верующий не доказал незаконность своего призыва — детали дела

13:36, 29 октября 2025
Суд признал призыв 42-летнего верующего законным несмотря на прохождение альтернативной службы в прошлом.
Житомирский окружной административный суд рассмотрел иск 42-летнего верующего к областной государственной администрации и воинской части, в котором он требовал признать незаконным свой призыв в период мобилизации.

Суть дела

Истец, являющийся членом религиозной общины «Церковь евангельских христиан “Ковчег” г. Житомира» и проходивший альтернативную (невоенную) службу в 2003–2004 годах, считал свой призыв незаконным. Он настаивал, что после достижения 42-летнего возраста должен был быть снят с воинского учета, а мобилизация произошла без его участия, без повестки и медицинского осмотра.

Ответчики, в свою очередь, указали, что правовых оснований для снятия истца с воинского учета не существовало, поскольку действующее законодательство не предусматривает такой процедуры по возрастному критерию, а проведённая мобилизация соответствует требованиям Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Позиция суда

Суд установил, что истец действительно состоял на воинском учёте с 2004 года, а его призыв был осуществлён на основании Указа Президента о всеобщей мобилизации. Военно-врачебная комиссия признала его годным к службе, после чего он был зачислен в воинскую часть.

Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу, что приказ о призыве является актом индивидуального действия, который уже реализован, поэтому его отмена не приведёт к восстановлению прав истца. Суд также отметил, что в условиях военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные не освобождаются от обязанности прохождения службы по религиозным убеждениям, а порядок прохождения альтернативной службы в период мобилизации законодательством не определён.

Относительно обжалования справки военно-врачебной комиссии суд указал, что заключение внештатной ВВК не подлежит непосредственному судебному обжалованию и может быть пересмотрено только региональной комиссией.

Суд констатировал, что территориальный центр комплектования и воинская часть действовали в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством. Аргументы истца о незаконности мобилизации и нарушении его права на свободу вероисповедания были отклонены.

Решением суда в удовлетворении административного иска отказано полностью (дело № 240/8718/25).

