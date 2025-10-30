У Миколаєві мати пішла до кафе, а її діти загинули від чадного газу – суд обрав запобіжний захід жінці

Суд у Миколаєві визначив заставу матері, через недбалість якої загинули її діти.

Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва застосовано запобіжний захід до 34-річної місцевої мешканки, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.135, ст.166 КК України.

Суть справи

Відповідно до матеріалів клопотання, жінка зачинила квартиру по вул. Миколаївська, де перебували її чотирирічний син та трирічна донька та пішла зі свої колишнім чоловіком і знайомим до кафе. Там вони вживали алкогольні напої.

Малолітні діти, яких лишили вдома самих, пішли до ванної кімнати та увімкнули гарячу воду, що призвело до початку роботи газового водонагрівача, що інтенсивно спалював великі обсяги природнього газу.

Внаслідок цього, квартира почала заповнюватись чадним газом, досягнувши небезпечної концентрації для життя людини, що призвело до смерті дітей.

Тіла останніх виявила їх мати, яка повернулась додому близько 10.00 год наступного дня.

У судовому засіданні підозрювана визнала провину, повідомила, що «вчинила дурість», лишила дітей самих о 22.00, а повернулась додому о 10.00 год, коли вони вже були мертві. У вчиненому кається.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, слідчий суддя постановила застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у сумі 121 120 гривень.

