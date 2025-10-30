Практика судів
У Миколаєві мати пішла до кафе, а її діти загинули від чадного газу – суд обрав запобіжний захід жінці

16:32, 30 жовтня 2025
Суд у Миколаєві визначив заставу матері, через недбалість якої загинули її діти.
Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва застосовано запобіжний захід до 34-річної місцевої мешканки, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.135, ст.166 КК України.

Суть справи

Відповідно до матеріалів клопотання, жінка зачинила квартиру по вул. Миколаївська, де перебували її чотирирічний син та трирічна донька та пішла зі свої колишнім чоловіком і знайомим до кафе. Там вони вживали алкогольні напої.

Малолітні діти, яких лишили вдома самих, пішли до ванної кімнати та увімкнули гарячу воду, що призвело до початку роботи газового водонагрівача, що інтенсивно спалював великі обсяги природнього газу.

Внаслідок цього, квартира почала заповнюватись чадним газом, досягнувши небезпечної концентрації для життя людини, що призвело до смерті дітей.

Тіла останніх виявила їх мати, яка повернулась додому близько 10.00 год наступного дня.

У судовому засіданні підозрювана визнала провину, повідомила, що «вчинила дурість», лишила дітей самих о 22.00, а повернулась додому о 10.00 год, коли вони вже були мертві. У вчиненому кається.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, слідчий суддя постановила застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у сумі 121 120 гривень.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

