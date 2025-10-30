Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Николаеве мать пошла в кафе, а ее дети погибли от угарного газа – суд избрал меру пресечения женщине

16:32, 30 октября 2025
Суд в Николаеве определил залог матери, по халатности которой погибли ее дети.
В Николаеве мать пошла в кафе, а ее дети погибли от угарного газа – суд избрал меру пресечения женщине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следственным судьей Центрального районного суда Николаева применена мера пресечения к 34-летней местной жительнице, подозреваемой в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.135, ст.166 УК Украины.

Суть дела

Согласно материалам ходатайства, женщина закрыла квартиру по ул. Николаевская, где находились ее четырехлетний сын и трехлетняя дочь, и ушла со своим бывшим мужем и знакомым в кафе. Там они употребляли алкогольные напитки.

Несовершеннолетние дети, которых оставили дома одних, пошли в ванную комнату и включили горячую воду, что привело к запуску газового водонагревателя, который интенсивно сжигал большие объемы природного газа.

В результате квартира начала заполняться угарным газом, достигнув опасной для жизни человека концентрации, что привело к смерти детей.

Тела последних обнаружила их мать, которая вернулась домой около 10.00 часов следующего дня.

В судебном заседании подозреваемая признала вину, сообщила, что «совершила глупость», оставила детей одних в 22.00, а вернулась домой в 10.00, когда они уже были мертвы. В содеянном раскаивается.

Защитник возразил против удовлетворения ходатайства.

Что решил суд

По результатам рассмотрения, следственный судья постановила применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, с определением размера залога в сумме 121 120 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд дети Николаев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва