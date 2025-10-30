В Николаеве мать пошла в кафе, а ее дети погибли от угарного газа – суд избрал меру пресечения женщине

Суд в Николаеве определил залог матери, по халатности которой погибли ее дети.

Следственным судьей Центрального районного суда Николаева применена мера пресечения к 34-летней местной жительнице, подозреваемой в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.135, ст.166 УК Украины.

Суть дела

Согласно материалам ходатайства, женщина закрыла квартиру по ул. Николаевская, где находились ее четырехлетний сын и трехлетняя дочь, и ушла со своим бывшим мужем и знакомым в кафе. Там они употребляли алкогольные напитки.

Несовершеннолетние дети, которых оставили дома одних, пошли в ванную комнату и включили горячую воду, что привело к запуску газового водонагревателя, который интенсивно сжигал большие объемы природного газа.

В результате квартира начала заполняться угарным газом, достигнув опасной для жизни человека концентрации, что привело к смерти детей.

Тела последних обнаружила их мать, которая вернулась домой около 10.00 часов следующего дня.

В судебном заседании подозреваемая признала вину, сообщила, что «совершила глупость», оставила детей одних в 22.00, а вернулась домой в 10.00, когда они уже были мертвы. В содеянном раскаивается.

Защитник возразил против удовлетворения ходатайства.

Что решил суд

По результатам рассмотрения, следственный судья постановила применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, с определением размера залога в сумме 121 120 гривен.

