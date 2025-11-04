Фермер через суд добився скасування незаконного продажу права оренди його земельної ділянки

Договір про продаж права оренди, який мав на меті унеможливити виконання рішення суду та нанести шкоди орендодавцю в частині неповернення йому земельної ділянки як власнику, по суті являє собою фраудаторний правочин, — суд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Черкаський районний суд Черкаської області розглянув справу за позовом громадянина до Сільськогосподарського приватного підприємства «РВД-Агро» та ТОВ «Грін Ленд Індастрі» про визнання недійсним договору продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та скасування рішення державного реєстратора про внесення змін до речового права. Про це розповіли у суді.

Суть справи

В травні 2025 року громадянин звернувся до суду до Сільськогосподарського приватного підприємства «РВД-Агро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Грін Ленд Індастрі» з позовом, в якому просив визнати недійсним договір продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, який укладено в травні 2024 року між ПП«СПП «РВД-Агро» та ТОВ «Грін Ленд Індастрі», в частині продажу права оренди земельної ділянки, скасувати рішення державного реєстратора виконавчого комітету Будищенської сільської ради Черкаського району Черкаської області про проведення державної реєстрації змін до іншого речового права.

В обґрунтування зазначав, що він є власником земельної ділянки на підставі державного акту на право приватної власності, площею 1,1029 га, що розташована в адміністративних межах Червонослобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області за межами населеного пункту (цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва).

В липні 2009 між ним та ПП «СПП «РВД-Агро» було укладено договір оренди землі на вказану земельну ділянку на 49 років. Всупереч умовам зазначеного договору, ПП «СПП «РВД-Агро» орендну плату за 2021-2023 роки не сплачувало.

Що вирішив суд першої інстанції

Заочним рішенням Черкаського районного суду від 14.11.2024 у справі № 707/1819/24 позовні вимоги громадянина було задоволено та розірвано договір оренди землі, який укладено у 2009 році між ним та ПП «СПП «РВД-Агро». Зобов`язано ПП«СПП «РВД-Агро» повернути зі свого користування земельну ділянку з кадастровим номером, загальною площею 1,1029 га, розташовану в адміністративних межах Червонослобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області, власнику.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що державним реєстратором виконавчого комітету Будищенської сільської ради Черкаського району Черкаської області проведено державну реєстрацію змін до іншого речового права на підставі рішення № ***** від січня 2025.

Вказаним рішенням державний реєстратор внесла наступні зміни в запис про речове право. Додано договір про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення від березня 2024, який засвідчено сторонами. У відомості про суб`єкта іншого речового права додано орендаря ТОВ «Грін Ленд Індастрі», код ЄДРПОУ 43593710, та видалено орендаря ПП «СПП «РВД-Агро», код ЄДРПОУ 32546820.

Крім того, з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав вбачається, що заява про внесення змін до іншого речового права на підставі вищевказаного договору про продаж права оренди була подана 18.12.2024 о 10:42, а державна реєстрація змін до запису про право оренди була проведена 25.01.2025 (після відновлення роботи Державного реєстру внаслідок здійсненої хакерської атаки).

Черкаський районний суд Черкаської області дійшов висновку про обґрунтованість доводів позивача про те, що договір про продаж права оренди від 26.03.2024, укладений між ПП «СПП «РВД-Агро» та ТОВ «Грін Ленд Індастрі», мав на меті унеможливити виконання рішення суду у справі №707/1819/24 та нанести шкоди орендодавцю в частині неповернення йому земельної ділянки як власнику, що по суті являє собою фраудаторний правочин.

Мотиви суду

Відповідно до вимог ст. 124 ЗК України передача землі в оренду здійснюється на підставі цивільно-правової угоди.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що відносини, пов`язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України Цивільним Кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

У ч. 1 ст. 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

За приписами ст. 1 Закону України «Про оренду землі», яка кореспондується з положеннями ч. 1 ст. 93 ЗК України, орендою землі є засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

До загальних засад цивільного законодавства належить свобода договору (п. 3 ч. 1 ст. 3 ЦК України).

Тлумачення п. 3 ч. 1 ст. 3 та ст. 627 ЦК України свідчить, що свобода договору має декілька складових, зокрема, свобода укладання договору, вибору контрагента, виду договору, визначення умов договору.

Згідно із ч. 1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Відповідно до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання, або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За приписами ст. 531 ЦК України боржник має право виконати свій обов`язок достроково, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Згідно із ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Частинами 3, 4 ст. 31 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

Згідно до п. 38 Розділу «Зміна умов договору і припинення його дії» спірного Договору оренди від 03 вересня 2020 року дія Договору припиняється шляхом його розірвання за рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов`язків передбачених Договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

Тобто наведеними умовами Договору передбачена можливість його розірвання на вимогу однієї із сторін та визначенні підстави для такого розірвання, без необхідності встановлення будь-яких інших передумов, зокрема невиконання другою стороною обов`язків передбачених договором.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно зі ч. 5 ст. 7 Закону України «Про оренду землі» у разі відчуження права оренди земельної ділянки таке право переходить до особи, на користь якої воно відчужено.

Частиною 5 ст. 93 Земельного кодексу України передбачено, що право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення може відчужуватися, передаватися у заставу (іпотеку) її користувачем без погодження з власником такої земельної ділянки, крім земельних ділянок державної, комунальної власності у випадках, визначених законом. Відчуження, передання у заставу (іпотеку) права оренди земельної ділянки здійснюється за письмовим договором між її користувачем та особою, на користь якої здійснюється відчуження або на користь якої передається у заставу (іпотеку) право оренди землі. Такий договір є підставою для державної реєстрації переходу права оренди землі у порядку, передбаченому законодавством.

Частиною 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що державна реєстрація інших речових прав проводиться на підставі укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката, та інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.

Суд констатував, що є всі підстави вважати, що договір про продаж права оренди земельних ділянок у частині продажу земельної ділянки, насправді був укладений між ПП СПП «РВД-Агро» та ТОВ «ГРІН ЛЕНД ІНДАСТРІ» не 26 березня 2024 року, а безпосередньо перед поданням заяви про державну реєстрацію змін до речового права 18.12.2024р., і мав на меті унеможливити виконання рішення суду про розірвання договору оренди землі від 30.07.2009, яке набрало законної сили 17.12.2024, та уникнути настання наслідків, передбачених рішенням суду, а також умисно нанести шкоди орендодавцю в частині неповернення йому земельної ділянки як власнику, що по суті являє собою фраудаторний правочин,

ПП СПП «РВД-Агро» вчинив правочин на шкоду кредитору (орендодавцю) у період настання зобов`язання із погашення заборгованості (в нашому випадку повернення земельної ділянки власнику на підставі рішення суду), внаслідок якого боржник СПП «РВД-Агро» перестав бути платоспроможним (втратив право оренди земельної ділянки).

При цьому, суд констатував, що державним реєстратором виконавчого комітету Будищенської сільської ради Черкаського району Черкаської області проведено державну реєстрацію змін до іншого речового права на підставі рішення від 21 січня 2025 року (дата і час державної реєстрації 18.12.2024), - після набрання рішенням Черкаського районного суду Черкаської області від 14.11.2024р. по справі №707/1819/24 законної сили, тобто фактично неправомірно та безпідставно, оскільки на момент проведення реєстраційних дій договір оренди від 30.07.2009р. №1514 було розірвано.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 3 липня 2019 року у справі №369/11268/16-ц також зроблено наступні висновки. Однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (пункт 6 статті 3 ЦК України) і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними.

Тобто, відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення. Згідно із частинами другою та третьою статті 13ЦК України при здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Цивільно-правовий договір (в тому числі й договір дарування) не може використовуватися учасниками цивільних відносин для уникнення сплати боргу або виконання судового рішення (в тому числі, вироку) про стягнення коштів, що набрало законної сили.

Тому правопорядок не може залишати поза реакцією такі дії, які хоч і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правом. Як наслідок, не виключається визнання договору недійсним, направленого на уникнення звернення стягнення на майно боржника, на підставі загальних засад цивільного законодавства (пункт 6 статті 3 ЦК України) та недопустимості зловживання правом (частина третя статті 13 ЦК України).

Постановою Черкаського апеляційного суду рішення Черкаського районного суду Черкаської області залишено без змін (справа № 707/1704/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.