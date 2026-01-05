Помічник лісничого має відшкодувати майже 3,5 млн грн за незаконну вирубку — суд виніс вирок

На Тернопільщині суд призначив чоловіку понад 5 років позбавлення волі та зобов’язав компенсувати шкоду довкіллю за незаконну порубку 900 дерев.

Ілюстративне фото, джерело - Guasor/ iStock​

Підгаєцький районний суд Тернопільської області виніс вирок помічнику лісничого в справі за незаконну вирубку лісу.

Згідно з матеріалами справи № 605/412/23 обвинувачений, перебуваючи у лісових масивах підприємства неподалік с. Волиця Тернопільського району Тернопільської області, в порушення вимог ст.38 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, ч.4 ст.69 ЛК України, абз.4 п.2 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення лісу, незаконно, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, здійснив незаконну порубку 900 дерев різних порід.

Своїми незаконними діями, які виразились у незаконній порубці дерев різних порід у лісі загальною кількістю 900 штук, без наявного спеціального дозволу - лісорубного квитка обвинувачений заподіяв екологічний збиток (шкоду) на суму 3 326 665, 35 гривень тридцять п’ять копійок, що перевищує більш як на 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки.

Суд призначив чоловікові покарання у виді 5 (п’яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади у лісовій галузі на строк 3 (три) роки та задовольнив цивільний позов Державної екологічної інспекції у Тернопільській області про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням в сумі 3905784,87 грн у повному обсязі.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

