Помощник лесничего должен возместить почти 3,5 млн грн за незаконную вырубку — суд вынес приговор

20:41, 5 января 2026
В Тернопольской области суд назначил мужчине более 5 лет лишения свободы и обязал компенсировать ущерб окружающей среде за незаконную порубку 900 деревьев.
Иллюстративное фото, источник - Guasor/ iStock
Подгаецкий районный суд Тернопольской области вынес приговор помощнику лесничего по делу о незаконной вырубке леса.

Согласно материалам дела № 605/412/23 обвиняемый, находясь в лесных массивах предприятия неподалеку от с. Волица Тернопольского района Тернопольской области, в нарушение требований ст.38 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», ч.4 ст.69 ЛК Украины, абз.4 п.2 Порядка специального использования лесных ресурсов, нарушая установленный порядок охраны, рационального использования и воспроизводства леса, незаконно, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, осуществил незаконную порубку 900 деревьев различных пород.

Своими незаконными действиями, которые выразились в незаконной порубке деревьев различных пород в лесу общим количеством 900 штук, без имеющегося специального разрешения — лесорубочного билета, обвиняемый причинил экологический ущерб (вред) на сумму 3 326 665,35 гривны тридцать пять копеек, что превышает более чем на 60 необлагаемых минимумов доходов граждан, чем повлек тяжкие последствия.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 (пяти) лет 1 (одного) месяца лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в лесной отрасли сроком на 3 (три) года и удовлетворил гражданский иск Государственной экологической инспекции в Тернопольской области о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением, в сумме 3905784,87 грн в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

