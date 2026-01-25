Жив у колишній майстерні — платив за комуналку як у бюджетній установі: суд став на бік військовослужбовця

Військовослужбовцю нарахували плату за комунальні послуги за «бюджетними» тарифами, однак суди визнали це неправомірним.

Військовослужбовець, який разом із сім’єю проживає у переобладнаному нежитловому приміщенні на території військового містечка, домігся в судах перерахунку вартості житлово-комунальних послуг за тарифами для населення. Суд першої інстанції зобов’язав військову частину здійснити перерахунок із 1 січня 2023 року. Апеляційний суд залишив це рішення без змін, а Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.

Обставини справи № 753/20872/23

Як установив суд, позивач є військовослужбовцем Збройних Сил України та учасником бойових дій. Із 2015 року він разом із членами сім’ї проживає у будівлі, розташованій на території військового містечка, яка раніше мала статус нежитлового приміщення (майстерні).

Переобладнання приміщення для тимчасового проживання відбулося на підставі дозволу уповноваженої посадової особи Збройних Сил України та за згодою командування військової частини. Ремонтні роботи здійснювалися за кошти військовослужбовця. У подальшому між сторонами було укладено договір найму житлового приміщення, який регулював умови проживання та оплату комунальних послуг.

До січня 2023 року плата за спожиті комунальні послуги нараховувалася за тарифами для населення. Однак із початку 2023 року військова частина, посилаючись на розпорядження квартирно-експлуатаційного органу, почала застосовувати тарифи для бюджетних установ. Позивача повідомили про наявність заборгованості, сформованої внаслідок такого перерахунку.

Не погоджуючись із новим порядком нарахувань, військовослужбовець звернувся до суду з позовом про захист прав споживача.

Позиції сторін

Позивач вказував, що проживає у спеціально переобладнаному приміщенні на законних підставах і відповідно до договору найму. Посилаючись на Інструкцію, затверджену наказом Міністерства оборони України № 380, він зазначав, що у разі проживання одружених військовослужбовців та членів їхніх сімей у спеціально пристосованих приміщеннях відшкодування вартості комунальних послуг здійснюється за тарифами для населення.

Військова частина та квартирно-експлуатаційне управління заперечували проти позову. Вони наголошували, що спірна будівля не має статусу житлового фонду та не оформлена як спеціально пристосована казарма у встановленому порядку. Також зазначалося, що комунальні послуги закуповуються за тарифами для бюджетних установ, а відтак саме ці тарифи підлягають відшкодуванню.

Висновки суду першої інстанції

Дарницький районний суд міста Києва, дослідивши докази у справі, дійшов висновку про часткове задоволення позову.

Суд установив, що:

спірне приміщення було переобладнане для тимчасового проживання з дозволу уповноваженого органу Збройних Сил України;

позивач та члени його сім’ї проживають у ньому на законних підставах і на підставі чинного договору найму;

будівля розташована на території військової частини та не зареєстрована як об’єкт житлового фонду, що відповідає ознакам спеціально пристосованих казарм у розумінні пункту 5 розділу IV Інструкції № 380.

Суд окремо зазначив, що відсутність оформлених документів щодо технічного стану приміщення не може бути підставою для застосування тарифів для бюджетних установ, оскільки обов’язок оформлення таких документів покладений на квартирно-експлуатаційні органи, а не на військовослужбовця.

У результаті суд зобов’язав військову частину здійснити перерахунок вартості комунальних послуг за тарифами для населення з 1 січня 2023 року. У частині вимог щодо нарахувань на майбутнє суд відмовив, вказавши, що цивільне судочинство спрямоване на захист уже порушеного права.

Київський апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та залишив рішення без змін. Апеляційний суд підтвердив, що проживання у переобладнаному приміщенні на території військової частини дає право на оплату комунальних послуг за тарифами для населення відповідно до Інструкції № 380.

Касаційні скарги військової частини та квартирно-експлуатаційного управління були подані, однак Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження, вказує Координаційний центр з надання безоплатної правничої допомоги.

