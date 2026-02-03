  1. Судова практика
Очевидна незаконність наказу: Верховний Суд пояснив, коли поліцейський має право його не виконувати

17:48, 3 лютого 2026
Невиконання наказу можливе лише у виняткових випадках, підкреслив КАС ВС.
Очевидна незаконність наказу: Верховний Суд пояснив, коли поліцейський має право його не виконувати
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду сформулював чіткий підхід до розуміння «явно незаконного наказу» в поліції. Сам по собі спір щодо законності управлінського рішення (зокрема переведення на іншу посаду чи в іншу місцевість) не дає поліцейському права ігнорувати наказ. Відмова від виконання можлива лише тоді, коли протиправність наказу є очевидною, не потребує складного правового аналізу і полягає у вимозі вчинити дії, що суперечать закону, Присязі або утворюють склад злочину. За відсутності таких ознак — наказ підлягає виконанню з подальшим оскарженням у суді.

Обставини справи №340/1237/22

Капітан поліції оскаржив накази ГУНП у Кіровоградській області про дисциплінарне стягнення та звільнення зі служби. Підставою для звільнення став невихід на службу після видання наказу про його переведення до іншого підрозділу в іншій місцевості.

Позивач наполягав:

  • наказ про переведення був завідомо незаконним, оскільки виданий без його згоди;
  • відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону «Про Національну поліцію» та ч. 4 ст. 5 Дисциплінарного статуту він не мав права виконувати явно незаконний наказ;
  • тому відсутність на службі не може вважатися дисциплінарним проступком.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в позові, вказавши, що наказ про переведення був виданий у межах повноважень керівника, мав належну форму та реквізити і не містив ознак очевидної протиправності. Поліцейський, на думку судів, мав виконати наказ і паралельно оскаржити його, а не ігнорувати.

Що перевіряв Верховний Суд

Касаційний адміністративний суд у складі Верховний Суд відкрив провадження, оскільки раніше не формулював правового висновку щодо застосування: ч. 2 ст. 8 Закону «Про Національну поліцію»; ч. 4 ст. 5 Дисциплінарного статуту Національної поліції.

Ключове питання: коли наказ можна вважати «явно незаконним» і не виконувати його без ризику дисциплінарної відповідальності?

Правова позиція Верховного Суду

1. Злочинний наказ

Це наказ, виконання якого утворює склад кримінального правопорушення. У такому разі поліцейський зобов’язаний відмовитися від його виконання незалежно від будь-яких обставин.

2. Явно незаконний наказ

ВС підкреслив: незаконність має бути очевидною, однозначною; її усвідомлення не потребує спеціальних юридичних знань чи складного аналізу; протиправність випливає безпосередньо зі змісту наказу та загальновідомих вимог закону.

Йдеться про вимогу: діяти всупереч закону або службовій присязі; грубо порушувати права і свободи людини; вчиняти дії, що явно виходять за межі повноважень.

3. Процедурні порушення — не дорівнюють «очевидній незаконності»

Навіть якщо наказ: видано з порушенням процедури, він потенційно порушує трудові гарантії, то це не робить його автоматично явно незаконним. Такі дефекти є підставою для судового оскарження, але не для самостійної відмови від виконання.

4. Обов’язок письмового повідомлення

Навіть у випадку отримання злочинного чи явно незаконного наказу поліцейський має:

  • негайно письмово повідомити керівника, який видав наказ, та безпосереднього керівника;
  • у разі наполягання — письмово повідомити прямого керівника.

У цій справі суди не встановили належного дотримання такого порядку.

Висновок у конкретній справі

Верховний Суд дійшов висновку, що: наказ про переведення не мав ознак очевидної протиправності; він залишався чинним і не був скасований у встановленому законом порядку; у позивача не було правових підстав не виконувати наказ і не виходити на службу.

Відтак дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення визнано правомірним.

Касаційну скаргу залишено без задоволення. Рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін.

Верховний Суд Національна поліція поліція судова практика

