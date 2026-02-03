Очевидная незаконность приказа: Верховный Суд пояснил, когда полицейский имеет право его не исполнять

Невыполнение приказа возможно лишь в исключительных случаях, подчеркнул КАС ВС.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда сформулировал четкий подход к пониманию «явно незаконного приказа» в полиции. Сам по себе спор относительно законности управленческого решения (в частности перевода на другую должность или в другую местность) не дает полицейскому права игнорировать приказ. Отказ от исполнения возможен лишь тогда, когда противоправность приказа является очевидной, не требует сложного правового анализа и заключается в требовании совершить действия, которые противоречат закону, Присяге или образуют состав преступления. При отсутствии таких признаков — приказ подлежит исполнению с последующим обжалованием в суде.

Обстоятельства дела №340/1237/22

Капитан полиции обжаловал приказы ГУНП в Кировоградской области о дисциплинарном взыскании и увольнении со службы. Основанием для увольнения стал невыход на службу после издания приказа о его переводе в другое подразделение в другой местности.

Истец настаивал:

приказ о переводе был заведомо незаконным, поскольку издан без его согласия;

в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона «О Национальной полиции» и ч. 4 ст. 5 Дисциплинарного устава он не имел права исполнять явно незаконный приказ;

поэтому отсутствие на службе не может считаться дисциплинарным проступком.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, указав, что приказ о переводе был издан в пределах полномочий руководителя, имел надлежащую форму и реквизиты и не содержал признаков очевидной противоправности. Полицейский, по мнению судов, должен был исполнить приказ и параллельно обжаловать его, а не игнорировать.

Что проверял Верховный Суд

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда открыл производство, поскольку ранее не формулировал правового вывода относительно применения: ч. 2 ст. 8 Закона «О Национальной полиции»; ч. 4 ст. 5 Дисциплинарного устава Национальной полиции.

Ключевой вопрос: когда приказ можно считать «явно незаконным» и не исполнять его без риска дисциплинарной ответственности?

Правовая позиция Верховного Суда

1. Преступный приказ

Это приказ, исполнение которого образует состав уголовного правонарушения. В таком случае полицейский обязан отказаться от его исполнения независимо от каких-либо обстоятельств.

2. Явно незаконный приказ

ВС подчеркнул: незаконность должна быть очевидной, однозначной; ее осознание не требует специальных юридических знаний или сложного анализа; противоправность вытекает непосредственно из содержания приказа и общеизвестных требований закона.

Речь идет о требовании: действовать вопреки закону или служебной присяге; грубо нарушать права и свободы человека; совершать действия, которые явно выходят за пределы полномочий.

3. Процедурные нарушения — не равны «очевидной незаконности»

Даже если приказ: издан с нарушением процедуры, потенциально нарушает трудовые гарантии, это не делает его автоматически явно незаконным. Такие дефекты являются основанием для судебного обжалования, но не для самостоятельного отказа от исполнения.

4. Обязанность письменного уведомления

Даже в случае получения преступного или явно незаконного приказа полицейский должен:

немедленно письменно уведомить руководителя, который издал приказ, и непосредственного руководителя;

в случае настаивания — письменно уведомить прямого руководителя.

В этом деле суды не установили надлежащего соблюдения такого порядка.

Вывод по конкретному делу

Верховный Суд пришел к выводу, что: приказ о переводе не имел признаков очевидной противоправности; он оставался действующим и не был отменен в установленном законом порядке; у истца не было правовых оснований не исполнять приказ и не выходить на службу.

Следовательно, дисциплинарное взыскание в виде увольнения признано правомерным.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения. Решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

