На Рівненщині чоловіка, який вчинив домашнє насильство, оштрафували на 680 грн

Суд притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка, який вчинив домашнє насильство.

На Рівненщині чоловік умисно вчинив дії фізичного та психологічного характеру до дружини, що не спричинило їй тілесних ушкоджень, лаявся, внаслідок чого потерпіла, а також їхня малолітня дитина, яка стала свідком конфлікту, зазнали шкоди психологічному здоров’ю. Про це повідомив Рівненський апеляційний суд.

Суд першої інстанції визнав кривдника винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та застосував до нього стягнення у виді адміністративного арешту строком на 7 діб.

Не погодившись із таким суворим покаранням, адмінправопорушник оскаржив постанову до Рівненського апеляційного суду. Не заперечуючи вину у вчиненому, просив не застосовувати до нього найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті, змінити судове рішення в цій частині та застосувати до нього більше м’яке стягнення.

Апеляційний суд прийшов до висновку про задоволення апеляційної скарги за таких підстав.

Суд взяв до уваги характеристики з місця роботи та проживання апелянта, які містять позитивні відгуки про нього як співробітника, батька двох неповнолітніх дітей та сусіда.

Подружжя пройшло при міському центрі соціальних служб міської ради курс щодо налагодження емоційних контактів між собою, усвідомлення відповідальності за власні вчинки та їх наслідки для членів сім’ї.

Як зазначалося вище, дружина просила не карати чоловіка надто суворо, оскільки конфлікт, з її слів, між ними вичерпний.

Оскільки суд не є каральним органом та зважаючи на вимоги статті 33 КУпАП, які вказують на те, що при накладенні адміністративного стягнення повинні враховуватися характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність, Рівненський апеляційний суд вважає доцільним призначити апелянтові адміністративне стягнення у виді штрафу в межах частини 2 статті 173-2 КупАП, а це — сорок неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.

У решті оскаржену постанову місцевого суду залишено без змін.

З постановою Рівненського апеляційного суду від 28 січня 2026 року у справі № 559/5327/25 (провадження № 33/4815/241/26) можна буде ознайомитись у ЄДРСР.

