В Ровенской области мужчину, совершившего домашнее насилие, оштрафовали на 680 грн

17:28, 5 февраля 2026
Суд привлек к административной ответственности мужчину, совершившего домашнее насилие.
В Ровенской области мужчина умышленно совершил в отношении жены действия физического и психологического характера, которые не повлекли за собой телесных повреждений: он ругался, в результате чего потерпевшая, а также их малолетний ребенок, ставший свидетелем конфликта, испытали вред психологическому здоровью. Об этом сообщил Ровенский апелляционный суд.

Суд первой инстанции признал обидчика виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия), и применил к нему взыскание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

Не согласившись с таким строгим наказанием, административный правонарушитель обжаловал постановление в Ровенский апелляционный суд. Не отрицая вины в совершенном, он просил не применять к нему наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией статьи, изменить судебное решение в этой части и применить к нему более мягкое взыскание.

Апелляционный суд пришел к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Суд принял во внимание характеристики с места работы и проживания апеллянта, которые содержат положительные отзывы о нем как о работнике, отце двух несовершеннолетних детей и соседе.

Супруги прошли при городском центре социальных служб городского совета курс по налаживанию эмоциональных контактов между собой, осознанию ответственности за собственные поступки и их последствия для членов семьи.

Как отмечалось выше, жена просила не наказывать мужа слишком строго, поскольку конфликт, по ее словам, между ними исчерпан.

Поскольку суд не является карательным органом и с учетом требований статьи 33 КУоАП, согласно которым при наложении административного взыскания должны учитываться характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, Ровенский апелляционный суд считает целесообразным назначить апеллянту административное взыскание в виде штрафа в пределах части 2 статьи 173-2 КУоАП, а именно — сорок необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 680 гривен.

В остальной части обжалуемое постановление местного суда оставлено без изменений.

С постановлением Ровенского апелляционного суда от 28 января 2026 года по делу № 559/5327/25 (производство № 33/4815/241/26) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

суд решение суда Ровно судебная практика домашнее насилие

