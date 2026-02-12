Понад 100 тисяч грн за дозвіл на відеозйомку соціальної реклами: на Київщині судили директора національного заповідника

Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав винним генерального директора Національний історико-етнографічний заповідник в одержанні 100 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув кримінальне провадження щодо генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника, якого обвинувачували в одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища. За результатами розгляду справи суд ухвалив обвинувальний вирок і призначив покарання у вигляді штрафу з додатковою забороною обіймати визначені посади. Про це розповіли у суді.

За матеріалами справи, 24 квітня 2025 року обвинувачений, перебуваючи на посаді генерального директора Національного історико - етнографічного заповідника та будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби одержав неправомірну вигоду, у вигляді грошових коштів у сумі 100 000 гривень за надання дозволу на проведення відеозйомки аудіовізуального твору (соціальної реклами) на території вищезазначеного заповідника.

У судовому засіданні обвинувачений свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, при обставинах, викладених у обвинувальному акті, визнав повністю. Зазначив, що вину усвідомив, просив суд призначити не суворе покарання, оскільки дуже шкодує про вчинене ним правопорушення.

Дослідивши матеріали справи суд визнав винуватим громадянина у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, призначивши йому покарання, з урахуванням положення ч. 2 ст. 53 КК України, у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100011 гривень з позбавленням права обіймати певні посади в державних органах, закладах та установах культури, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку (№ 359/6786/25).

