Более 100 тысяч грн за разрешение на видеосъемку социальной рекламы: в Киевской области судили директора национального заповедника

Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал виновным генерального директора Национального историко-этнографического заповедника в получении 100 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел уголовное производство в отношении генерального директора Национальный историко-этнографический заповедник, которого обвиняли в получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения. По результатам рассмотрения дела суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа с дополнительным запретом занимать определённые должности. Об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, 24 апреля 2025 года обвиняемый, находясь в должности генерального директора Национального историко-этнографического заповедника и являясь должностным лицом, используя своё служебное положение вопреки интересам службы, получил неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 100 000 гривен за предоставление разрешения на проведение видеосъёмки аудиовизуального произведения (социальной рекламы) на территории указанного заповедника.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину в совершении уголовного правонарушения при обстоятельствах, изложенных в обвинительном акте. Он отметил, что осознал вину, просил суд назначить нестрогое наказание, поскольку искренне сожалеет о совершённом правонарушении.

Исследовав материалы дела, суд признал гражданина виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины, и назначил ему наказание с учётом положений ч. 2 ст. 53 УК Украины в виде штрафа в размере 5883 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 100 011 гривен, с лишением права занимать определённые должности в государственных органах, учреждениях и заведениях культуры, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (№ 359/6786/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.