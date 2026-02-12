Чи має староста право засвідчувати відмову від допомоги сім’ї загиблого військового – позиція КАС ВС

Суд підтвердив – в.о. старости має право засвідчувати підпис на офіційних документах.

КАС ВС розглянув справу щодо непризначення та невиплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця, передбаченої постановою КМУ від 28 лютого 2022 року № 168.

Ключове питання — чи має староста села або особа, яка виконує його обов’язки, повноваження засвідчувати справжність підпису на заяві про відмову від такої допомоги.

Суд зазначив, що відповідно до пункту 5 частини першої статті 37 Закону України від 02.09.1993 № 3425-XII «Про нотаріат» та підпункту 5 пункту б статті 38 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих повноважень виконавчих органів місцевих рад належить вчинення нотаріальних дій, зокрема засвідчення справжності підпису на документах.

З урахуванням цих норм і Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування КАС ВС дійшов висновку:

староста має право засвідчувати справжність підпису на документах, у тому числі на заяві про відмову від отримання одноразової грошової допомоги.

Повноваження в.о. старости є тотожними та не потребують окремого затвердження.

Суд погодився з висновками попередніх інстанцій, що засвідчення підпису в.о. старости на заяві батька загиблого військовослужбовця здійснено законно.

Відтак, у зв’язку з відмовою батька від допомоги, його частка підлягала призначенню доньці померлого військовослужбовця.

Постанова Верховного Суду від 4 грудня 2025 по справі 280/1101/24.

