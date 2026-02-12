  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Имеет ли староста право удостоверять отказ от помощи семье погибшего военного – позиция КАС ВС

15:06, 12 февраля 2026
Суд подтвердил – и.о. старосты имеет право удостоверять подпись на официальных документах.
Имеет ли староста право удостоверять отказ от помощи семье погибшего военного – позиция КАС ВС
КАС ВС рассмотрел дело о неназначении и невыплате единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего, предусмотренной постановлением КМУ от 28 февраля 2022 года № 168.

Ключевой вопрос – имеет ли староста села или лицо, исполняющее его обязанности, полномочия удостоверять подлинность подписи на заявлении об отказе от такой помощи.

Суд отметил, что в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 37 Закона Украины от 02.09.1993 № 3425-XII «О нотариате» и подпункта 5 пункта б статьи 38 Закона Украины от 21.05.1997 № 280/97-ВР «О местном самоуправлении в Украине» к делегированным полномочиям исполнительных органов местных советов относится совершение нотариальных действий, в частности удостоверение подлинности подписи на документах.

С учетом этих норм и Порядка совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления КАС ВС пришел к выводу:

  • староста имеет право удостоверять подлинность подписи на документах, в том числе на заявлении об отказе от получения единовременной денежной помощи.

Полномочия и.о. старосты являются тождественными и не требуют отдельного утверждения.

Суд согласился с выводами предыдущих инстанций, что заверение подписи и.о. старосты на заявлении отца погибшего военнослужащего осуществлено законно.

Следовательно, в связи с отказом отца от помощи, его доля подлежала назначению дочери умершего военнослужащего.

Постановление Верховного Суда от 4 декабря 2025 по делу 280/1101/24.

