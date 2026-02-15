  1. Судова практика
  2. / В Україні

Через помилку в одній літері прізвища в договорі дарування жінка не могла розпоряджатися житлом: що вирішив суд

17:40, 15 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд встановив факт належності правовстановлюючого документа, оскільки виправити помилку позасудовим шляхом було неможливо.
Через помилку в одній літері прізвища в договорі дарування жінка не могла розпоряджатися житлом: що вирішив суд
Фото: ШІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через розбіжність в одній літері прізвища у договорі дарування жінка не могла повноцінно користуватися та розпоряджатися власним житлом. Виправити помилку в адміністративному порядку вона не змогла — ані через центр надання адмінпослуг, ані через нотаріуса.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд розглянув справу в порядку окремого провадження та встановив юридичний факт належності правовстановлюючого документа заявниці, що відкрило їй можливість реалізувати право власності без перешкод.

Обставини справи

Олександрівський районний суд Донецької області ухвалив рішення у справі № 933/770/24.

Заявниця звернулася до суду із заявою про встановлення факту належності їй договору дарування житлового будинку серії ВАС № 386937 від 06 грудня 2002 року. Документ був посвідчений державним нотаріусом Олександрівської державної нотаріальної контори та зареєстрований у реєстрі за № 18.

У договорі її прізвище українською мовою було зазначене з помилкою — одна літера не відповідала написанню в паспорті. У паспорті громадянки України 2023 року та в інших документах (свідоцтві про народження, дипломі, свідоцтві про розірвання шлюбу, витягу з ДРАЦС) прізвище зазначене інакше — у правильному варіанті.

Через цю розбіжність виникла невідповідність між документом, що посвідчує особу, та правовстановлюючим документом на будинок. Це фактично унеможливлювало належне розпорядження майном.

Заявниця зверталася до відділу ЦНАП Новодонецької селищної ради, однак їй повідомили про відсутність повноважень вносити зміни до договору. Державний нотаріус Олександрівської державної нотаріальної контори постановою від 24 жовтня 2024 року також відмовив у виправленні помилки та рекомендував звернутися до суду.

У судовому засіданні заявниця підтримала вимоги. Свідки підтвердили, що вона володіє будинком із 2002 року після укладення договору дарування.

Заінтересованою особою у справі виступала Новодонецька селищна рада Краматорського району Донецької області, представник якої не заперечував проти задоволення заяви.

Правова оцінка суду

Суд розглянув справу відповідно до пункту 5 частини другої статті 293 та пункту 6 частини першої статті 315 ЦПК України — як справу про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме належності правовстановлюючого документа особі, якщо дані в ньому не збігаються з паспортними.

Суд врахував положення постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31.03.1995 та роз’яснення щодо практики встановлення фактів, що мають юридичне значення. Ключовими умовами є:

  • юридичні наслідки встановлення факту;
  • відсутність іншого порядку його підтвердження;
  • неможливість виправлення документа позасудовим шляхом;
  • відсутність спору про право.

Суд встановив, що внести виправлення в адміністративному порядку неможливо, а встановлення факту безпосередньо впливає на реалізацію права власності заявниці. При цьому спору про право не існує.

Окремо суд зазначив, що не встановлює зміст договору дарування або склад майна, а лише підтверджує факт належності документа конкретній особі.

Рішення суду

Суд задовольнив заяву повністю та встановив юридичний факт належності заявниці договору дарування житлового будинку серії ВАС № 386937 від 06 грудня 2002 року, в якому її прізвище було зазначено з помилкою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]