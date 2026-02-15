Из-за ошибки в одной букве фамилии в договоре дарения женщина не могла распоряжаться жильем: что решил суд

Суд установил факт принадлежности правоустанавливающего документа, поскольку исправить ошибку во внесудебном порядке было невозможно.

Фото: ИИ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за расхождения в одной букве фамилии в договоре дарения женщина не могла полноценно пользоваться и распоряжаться собственным жильем. Исправить ошибку в административном порядке она не смогла — ни через центр предоставления административных услуг, ни через нотариуса.

Суд рассмотрел дело в порядке отдельного производства и установил юридический факт принадлежности правоустанавливающего документа заявительнице, что открыло ей возможность реализовать право собственности без препятствий.

Обстоятельства дела

Александровский районный суд Донецкой области вынес решение по делу № 933/770/24.

Заявительница обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности ей договора дарения жилого дома серии ВАС № 386937 от 06 декабря 2002 года. Документ был удостоверен государственным нотариусом Александровской государственной нотариальной конторы и зарегистрирован в реестре за № 18.

В договоре ее фамилия на украинском языке была указана с ошибкой — одна буква не соответствовала написанию в паспорте. В паспорте гражданки Украины 2023 года и в других документах (свидетельстве о рождении, дипломе, свидетельстве о расторжении брака, выписке из ДРАЦС) фамилия указана иначе — в правильном варианте.

Из-за этого расхождения возникло несоответствие между документом, удостоверяющим личность, и правоустанавливающим документом на дом. Это фактически препятствовало надлежащему распоряжению имуществом.

Заявительница обращалась в отдел ЦНАП Новодонецкого поселкового совета, однако ей сообщили об отсутствии полномочий вносить изменения в договор. Государственный нотариус Александровской государственной нотариальной конторы постановлением от 24 октября 2024 года также отказал в исправлении ошибки и рекомендовал обратиться в суд.

В судебном заседании заявительница поддержала требования. Свидетели подтвердили, что она владеет домом с 2002 года после заключения договора дарения.

Заинтересованным лицом по делу выступал Новодонецкий поселковый совет Краматорского района Донецкой области, представитель которого не возражал против удовлетворения заявления.

Правовая оценка суда

Суд рассмотрел дело в соответствии с пунктом 5 части второй статьи 293 и пунктом 6 части первой статьи 315 ГПК Украины — как дело об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно принадлежности правоустанавливающего документа лицу, если данные в нем не совпадают с паспортными.

Суд учел положения постановления Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 31.03.1995 и разьяснения относительно практики установления фактов, имеющих юридическое значение. Ключевыми условиями являются:

юридические последствия установления факта;

отсутствие иного порядка его подтверждения;

невозможность исправления документа во внесудебном порядке;

отсутствие спора о праве.

Суд установил, что внести исправления в административном порядке невозможно, а установление факта непосредственно влияет на реализацию права собственности заявительницы. При этом спор о праве отсутствует.

Отдельно суд отметил, что не устанавливает содержание договора дарения или состав имущества, а лишь подтверждает факт принадлежности документа конкретному лицу.

Решение суда

Суд удовлетворил заявление полностью и установил юридический факт принадлежности заявительнице договора дарения жилого дома серии ВАС № 386937 от 06 декабря 2002 года, в котором ее фамилия была указана с ошибкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.