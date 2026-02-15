Жінка-ВПО виїхала за кордон — держава вимагає повернути 6 тисяч гривень допомоги: що вирішив суд

Суд у Харкові визнав виплати після виїзду безпідставними та зобов’язав повернути кошти.

Суд у Харкові розглянув справу про повернення державної допомоги внутрішньо переміщеній особі, яка виїхала за кордон, але продовжувала отримувати виплати. Йдеться про 6 тисяч гривень допомоги на проживання, нарахованої після її виїзду з України.

Основ’янський районний суд міста Харкова заочним рішенням зобов’язав жінку повернути ці кошти до бюджету, а також сплатити понад 3 тисячі гривень судового збору. Суд дійшов висновку, що після виїзду за межі країни підстави для отримання виплат відпали, а отже гроші були отримані без належної правової підстави і підлягають поверненню.

Обставини справи №638/22298/25

Позов подало Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. Йшлося про стягнення надміру виплаченої допомоги на проживання ВПО.

Суд встановив, що 5 жовтня 2022 року відповідачка отримала довідку ВПО та звернулася із заявою про призначення допомоги. Їй було призначено щомісячну виплату у розмірі 2 000 грн.

Згідно з витягом із бази даних Державної прикордонної служби України, 19 листопада 2024 року жінка виїхала з України через пункт пропуску «Ягодин». Після отримання цієї інформації орган соцзахисту рішенням від 2 квітня 2025 року припинив виплати з 1 січня 2025 року у зв’язку з виїздом за кордон.

Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат повідомив про переплату у розмірі 6 000 грн за період з 1 січня по 31 березня 2025 року. Вимогу про добровільне повернення коштів відповідачці було направлено, однак гроші повернуті не були.

Уточненням позову позивач виправив технічну помилку: спочатку вказувалася сума 60 000 грн, фактично ж предметом спору були 6 000 грн.

Відповідачка у судові засідання не з’являлася, відзиву не подала. Суд визнав її належним чином повідомленою та розглянув справу у порядку спрощеного позовного провадження, постановивши заочне рішення.

Суд застосував норми:

Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою КМУ № 332 від 20.03.2022;

статей 1212, 1215 Цивільного кодексу України;

норм ЦПК України щодо заочного провадження.

Відповідно до пункту 29 Порядку № 332, у разі неправомірної або повторної виплати допомоги такі кошти підлягають поверненню добровільно або за вимогою органу соціального захисту.

Суд дійшов висновку, що після виїзду відповідачки за межі України підстави для отримання допомоги відпали. Отже, виплачені за січень–березень 2025 року 6 000 грн є безпідставно набутим майном у розумінні статті 1212 ЦК України.

При цьому суд врахував положення статті 1215 ЦК України, за якою соціальні виплати не підлягають поверненню, якщо вони виплачені добровільно та за відсутності недобросовісності набувача і рахункової помилки. Однак у цій справі йшлося про виплати після припинення правової підстави для їх отримання, що створює обов’язок повернення.

Рішення суду

Суд задовольнив позов повністю.

З відповідачки стягнуто: 6 000 грн надміру виплаченої допомоги на проживання ВПО; 3 028 грн судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом першої інстанції за заявою відповідачки протягом 30 днів з дня проголошення або оскаржене до Харківського апеляційного суду у встановлений ЦПК строк.

