Женщина-ВПЛ выехала за границу — государство требует вернуть 6 тысяч гривен помощи: что решил суд

Суд в Харькове рассмотрел дело о возврате государственной помощи внутренне перемещенному лицу, которое выехало за границу, но продолжало получать выплаты. Речь идет о 6 тысячах гривен помощи на проживание, начисленной после ее выезда из Украины.

Основянский районный суд города Харькова заочным решением обязал женщину вернуть эти средства в бюджет, а также уплатить более 3 тысяч гривен судебного сбора. Суд пришел к выводу, что после выезда за пределы страны основания для получения выплат отпали, а следовательно деньги были получены без надлежащего правового основания и подлежат возврату.

Обстоятельства дела № 638/22298/25

Иск подало Управление социальной защиты населения администрации Шевченковского района Харьковского городского совета. Речь шла о взыскании излишне выплаченной помощи на проживание ВПЛ.

Суд установил, что 5 октября 2022 года ответчица получила справку ВПЛ и обратилась с заявлением о назначении помощи. Ей была назначена ежемесячная выплата в размере 2 000 грн.

Согласно выписке из базы данных Государственной пограничной службы Украины, 19 ноября 2024 года женщина выехала из Украины через пункт пропуска «Ягодин». После получения этой информации орган социальной защиты решением от 2 апреля 2025 года прекратил выплаты с 1 января 2025 года в связи с выездом за границу.

Областной центр по начислению и осуществлению социальных выплат сообщил о переплате в размере 6 000 грн за период с 1 января по 31 марта 2025 года. Требование о добровольном возврате средств ответчице было направлено, однако деньги возвращены не были.

Уточнением иска истец исправил техническую ошибку: первоначально указывалась сумма 60 000 грн, фактически же предметом спора были 6 000 грн.

Ответчица в судебные заседания не являлась, отзыв на иск не подала. Суд признал ее надлежащим образом уведомленной и рассмотрел дело в порядке упрощенного искового производства, вынеся заочное решение.

Суд применил нормы:

Порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением КМУ № 332 от 20.03.2022;

статей 1212, 1215 Гражданского кодекса Украины;

норм ГПК Украины относительно заочного производства.

Согласно пункту 29 Порядка № 332, в случае неправомерной или повторной выплаты помощи такие средства подлежат возврату добровольно либо по требованию органа социальной защиты.

Суд пришел к выводу, что после выезда ответчицы за пределы Украины основания для получения помощи отпали. Следовательно, выплаченные за январь–март 2025 года 6 000 грн являются безосновательно приобретенным имуществом в понимании статьи 1212 ГК Украины.

При этом суд учел положения статьи 1215 ГК Украины, согласно которым социальные выплаты не подлежат возврату, если они выплачены добровольно и при отсутствии недобросовестности со стороны получателя и счетной ошибки. Однако в данном случае речь шла о выплатах после прекращения правового основания для их получения, что создает обязанность возврата.

Решение суда

Суд удовлетворил иск полностью.

С ответчицы взыскано: 6 000 грн излишне выплаченной помощи на проживание ВПЛ; 3 028 грн судебного сбора.

Заочное решение может быть пересмотрено судом первой инстанции по письменному заявлению ответчицы в течение 30 дней со дня его провозглашения либо обжаловано в Харьковский апелляционный суд в установленный ГПК срок.

