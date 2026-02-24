Автоматично пролонгований під час воєнного стану договір оренди продовжує діяти після приватизації майна — КГС ВС

Новий власник нежитлових приміщень звернувся до суду з позовом про виселення орендаря, посилаючись на закінчення строку договору оренди.

Договір оренди державного або комунального майна, строк дії якого закінчився під час воєнного стану, вважається автоматично продовженим на період воєнного стану та чотири місяці після його припинення, якщо балансоутримувач не повідомив орендаря про непродовження договору у 30-денний строк та з підстав, визначених ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Зміна власника майна не припиняє таку пролонгацію.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Новий власник нежитлових приміщень звернувся до суду з позовом про виселення орендаря, посилаючись на закінчення строку договору оренди. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили, визнавши договір припиненим та дійшовши висновку про відсутність підстав для його автоматичного продовження відповідно до п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану».

Переглядаючи справу, КГС ВС зазначив, що п. 5 постанови КМУ № 634 передбачає автоматичне продовження договорів оренди без подання заяви орендарем і без окремого рішення орендодавця, якщо відсутнє належне та своєчасне повідомлення про непродовження договору. Листи орендодавця не є належними доказами припинення орендних правовідносин, оскільки один із них не містив волевиявлення про відмову у продовженні, а інший був направлений після спливу встановленого 30-денного строку.

Верховний Суд також звернув увагу на те, що під час приватизації спірного майна покупець був обізнаний про чинний і пролонгований договір оренди та погодився з відповідними умовами аукціону. Звернення з позовом про виселення за таких обставин є проявом суперечливої поведінки та порушує принцип добросовісності.

КГС ВС відзначив, що відповідно до ст. 770 ЦК України зміна власника майна не припиняє дії договору оренди, якщо інше не встановлено договором. Оскільки договір оренди був чинним і пролонгованим у силу закону, він є обов’язковим і для нового власника.

За результатами розгляду Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні позову про виселення.

З постановою КГС ВС від 14 січня 2026 року у справі № 916/5382/24 можна ознайомитись за посиланням.

