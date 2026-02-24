Автоматически пролонгированный во время военного положения договор аренды продолжает действовать после приватизации имущества — КХС ВС

Новый собственник нежилых помещений обратился в суд с иском о выселении арендатора, ссылаясь на окончание срока действия договора аренды.

Договор аренды государственного или коммунального имущества, срок действия которого истек во время военного положения, считается автоматически продленным на период военного положения и четыре месяца после его прекращения, если балансодержатель не уведомил арендатора о непродлении договора в 30-дневный срок и по основаниям, определенным ст. 19 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества». Смена собственника имущества не прекращает такую пролонгацию.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Новый собственник нежилых помещений обратился в суд с иском о выселении арендатора, ссылаясь на окончание срока действия договора аренды. Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили, признав договор прекращенным и придя к выводу об отсутствии оснований для его автоматического продления в соответствии с п. 5 постановления Кабинета Министров Украины от 27 мая 2022 года № 634 «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения».

Пересматривая дело, КХС ВС отметил, что п. 5 постановления КМУ № 634 предусматривает автоматическое продление договоров аренды без подачи заявления арендатором и без отдельного решения арендодателя, если отсутствует надлежащее и своевременное уведомление о непродлении договора. Письма арендодателя не являются надлежащими доказательствами прекращения арендных правоотношений, поскольку одно из них не содержало волеизъявления об отказе в продлении, а другое было направлено после истечения установленного 30-дневного срока.

Верховный Суд также обратил внимание на то, что во время приватизации спорного имущества покупатель был осведомлен о действующем и пролонгированном договоре аренды и согласился с соответствующими условиями аукциона. Обращение с иском о выселении при таких обстоятельствах является проявлением противоречивого поведения и нарушает принцип добросовестности.

КХС ВС отметил, что в соответствии со ст. 770 ГК Украины смена собственника имущества не прекращает действие договора аренды, если иное не установлено договором. Поскольку договор аренды был действующим и пролонгированным в силу закона, он является обязательным и для нового собственника.

По результатам рассмотрения Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и отказал в удовлетворении иска о выселении.

С постановлением КХС ВС от 14 января 2026 года по делу № 916/5382/24 можно ознакомиться по ссылке.

