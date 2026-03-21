Свідку Єгови відмовили у наданні відстрочки через відсутність доказів закінчення ним духовного навчального закладу — що вирішив ВС

Позивач звернувся до суду з позовом до призовної комісії у якому просив визнати протиправним і скасувати рішення в частині визнання його придатним до військової служби та призваним на строкову військову службу, та зобов’язати відповідача надати відстрочку від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених абзацом 4 частини тринадцятої статті 17 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу».

Позов обґрунтований тим, що позивач призначений на посаду священнослужителя – служителя (диякона) релігійної організації «Кіровоградська місцева релігійна громада Свідків Єгови», а тому має право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Позивач вказував, що йому протиправно відмовлено у наданні відстрочки через відсутність доказів закінчення ним вищого або середнього духовного навчального закладу. Суди попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовили.

Скаржник вказав, що право священнослужителя зареєстрованої релігійної громади на відстрочку від призову на строкову військову службу не може залежати від наявності диплома про закінчення духовного навчального закладу та/чи запису у трудовій книжці про виконання трудових функцій як священнослужителя, адже це веде до дискримінації.

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, оскаржувані судові рішення скасував, справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Священнослужителям надається відстрочка від призову на строкову військову службу. У значенні Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» священнослужителем є особа, яка закінчила заклад вищої або середньої духовної освіти і займає посаду в релігійній організації, що діє на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку. Проте цей Закон не враховує особливостей інших конфесій, зокрема священнослужителів Релігійної організації «Релігійний Центр Свідків Єгови в Україні». За канонічними настановами та правилами всесвітньої конфесії Свідків Єгови, набуття особою духовного сану священнослужителя – служителя (диякона) збору – не відбувається внаслідок навчання у будь-якому навчальному закладі та отримання відповідного диплома, слід враховувати відповідність особи вимогам, установленим у Біблії для священнослужителів.

Держава, надаючи окремій категорії осіб певне право, не може не враховувати особливостей деяких груп осіб із цієї категорії. Наприклад, якщо держава надає право на відстрочку від призову на строкову військову службу священнослужителям, то вона має встановлювати норми, які враховують їхню своєрідність. Це становить зміст принципу рівності перед законом, який передбачає, що органи публічної влади повинні однаково застосовувати законодавчі норми до всіх осіб без будь-якої дискримінації.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду у справі № 1140/3182/18 можна ознайомитися за посиланням.

