Пенсіонерка виграла апеляцію проти ПФУ: суд зобов’язав провести індексацію пенсії за 2021–2025 роки

П’ятий апеляційний адміністративний суд підтвердив право пенсіонерки на індексацію пенсії за 2021–2025 роки із застосуванням фактичного показника зарплати та на перерахунок 22,5% надбавки.

П’ятий апеляційний адміністративний суд розглянув у порядку письмового провадження апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області на рішення суду першої інстанції у справі № 400/5965/25 щодо оскарження відмови в індексації пенсії та зобов’язання здійснити відповідний перерахунок.

Обставини справи

Позивачка звернулася до суду з вимогами визнати протиправною відмову органу Пенсійного фонду у проведенні індексації пенсії із застосуванням коефіцієнтів збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, а також у перерахунку підвищення за більш пізній вихід на пенсію відповідно до статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що після виконання попередніх судових рішень пенсія була перерахована із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2017–2019 роки у розмірі 7763,17 грн, однак подальша індексація пенсії із застосуванням коефіцієнтів збільшення 1,11; 1,14; 1,197; 1,0796 та 1,115 відповідно до постанов Кабінету Міністрів України за 2021–2025 роки не здійснювалася.

Також позивачка вказувала, що при проведенні наступних перерахунків пенсії, зокрема як працюючому пенсіонеру, відповідачем не було враховано підвищення у розмірі 22,5 % за більш пізній вихід на пенсію, яке раніше було встановлено судовим рішенням.

Орган Пенсійного фонду, заперечуючи проти позову та в апеляційній скарзі, зазначав, що пенсія була обчислена на виконання судового рішення із застосуванням показника середньої заробітної плати 7763,17 грн, тоді як індексація із застосуванням зазначених коефіцієнтів передбачена для пенсій, обчислених із використанням показника середньої заробітної плати у розмірі 3764,40 грн, тоді як у позивачки застосовано показник 7763,17 грн, що, на думку відповідача, виключає підстави для такого перерахунку.

Крім того, відповідач вказував, що підвищення за більш пізній вихід на пенсію було встановлено у фіксованому розмірі на виконання окремого судового рішення і не підлягає подальшому перерахунку.

Суд першої інстанції позов задовольнив, визнавши протиправною відмову у проведенні індексації та зобов’язавши відповідача здійснити відповідні перерахунки і виплати, а також відшкодувати судові витрати.

Позиції та висновки суду

Перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку про відсутність підстав для її задоволення.Суд зазначив, що правове регулювання спірних відносин визначається Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який встановлює механізм індексації пенсій шляхом щорічного перерахунку з урахуванням збільшення показника середньої заробітної плати.

Індексація пенсій є обов’язковою державною соціальною гарантією, передбаченою Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» та Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», і спрямована на підтримання купівельної спроможності пенсійних виплат у зв’язку зі зростанням цін.

Колегія суддів звернула увагу на те, що положення підзаконного нормативного акта — Порядку проведення перерахунку пенсій, затвердженого Кабінетом Міністрів України, не можуть суперечити приписам закону. У разі такої невідповідності підлягають застосуванню саме норми закону як акта вищої юридичної сили.

Суд також встановив наявність колізії між положеннями частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яка передбачає індексацію фактичного показника середньої заробітної плати, використаного при обчисленні пенсії, та пунктом 5 Порядку №124, який орієнтує на фіксований показник станом на 01.10.2017, у зв’язку з чим застосуванню підлягають норми закону як акта вищої юридичної сили.

Суд наголосив, що під час індексації має застосовуватися саме той показник середньої заробітної плати, який був використаний при призначенні або попередньому перерахунку пенсії.

Такий правовий підхід узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною, зокрема, у постановах 2025 року у справах №440/10247/24, №520/25486/24, №400/10700/24 та інших.

У даному випадку таким показником є середня заробітна плата за 2017–2019 роки у розмірі 7763,17 грн, визначена на виконання судового рішення. Відповідно, саме цей показник підлягає подальшому збільшенню із застосуванням коефіцієнтів індексації, встановлених постановами Кабінету Міністрів України за 2021–2025 роки.

Щодо підвищення за більш пізній вихід на пенсію суд зазначив, що відповідне право встановлено статтею 29 Закону №1058 і було підтверджене судовим рішенням, яке набрало законної сили. При цьому при подальших перерахунках пенсії відповідач зобов’язаний здійснювати перерахунок такого підвищення у розмірі 22,5% від актуального основного розміру пенсії при кожному наступному перерахунку, а не зберігати його у фіксованому грошовому значенні.

Колегія суддів погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що відмова органу Пенсійного фонду у проведенні індексації пенсії із застосуванням відповідних коефіцієнтів, а також непроведення перерахунку підвищення у розмірі 22,5 % є протиправними.

З урахуванням наведеного апеляційний суд дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції ухвалено з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а доводи апеляційної скарги зводяться до переоцінки встановлених обставин та не спростовують правильності висновків суду.

За результатами розгляду апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін. Постанова набрала законної сили з дати її прийняття та не підлягає оскарженню, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини 5 статті 328 КАС України.

