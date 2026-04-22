Пенсионерка выиграла апелляцию против ПФУ: суд обязал провести индексацию пенсии за 2021-2025 годы

Пятый апелляционный административный суд подтвердил право пенсионерки на индексацию пенсии за 2021-2025 годы с применением фактического показателя зарплаты и на перерасчет 22,5% надбавки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пятый апелляционный административный суд рассмотрел в порядке письменного производства апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области на решение суда первой инстанции по делу № 400/5965/25 относительно обжалования отказа в индексации пенсии и обязательства осуществить соответствующий перерасчёт.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с требованиями признать противоправным отказ органа Пенсионного фонда в проведении индексации пенсии с применением коэффициентов увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, а также в перерасчёте повышения за более поздний выход на пенсию в соответствии со статьёй 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Исковые требования обоснованы тем, что после исполнения предыдущих судебных решений пенсия была перерасчитана с применением показателя средней заработной платы за 2017–2019 годы в размере 7763,17 грн, однако дальнейшая индексация пенсии с применением коэффициентов увеличения 1,11; 1,14; 1,197; 1,0796 и 1,115 в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины за 2021–2025 годы не осуществлялась.

Также истец указывала, что при проведении последующих перерасчётов пенсии, в частности как работающему пенсионеру, ответчиком не было учтено повышение в размере 22,5 % за более поздний выход на пенсию, которое ранее было установлено судебным решением.

Орган Пенсионного фонда, возражая против иска и в апелляционной жалобе, отмечал, что пенсия была исчислена во исполнение судебного решения с применением показателя средней заработной платы 7763,17 грн, тогда как индексация с применением указанных коэффициентов предусмотрена для пенсий, исчисленных с использованием показателя средней заработной платы в размере 3764,40 грн, тогда как у истца применён показатель 7763,17 грн, что, по мнению ответчика, исключает основания для такого перерасчёта.

Кроме того, ответчик указывал, что повышение за более поздний выход на пенсию было установлено в фиксированном размере во исполнение отдельного судебного решения и не подлежит дальнейшему перерасчёту.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, признав противоправным отказ в проведении индексации и обязав ответчика осуществить соответствующие перерасчёты и выплаты, а также возместить судебные расходы.

Позиции и выводы суда

Проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, коллегия судей апелляционной инстанции пришла к выводу об отсутствии оснований для её удовлетворения. Суд отметил, что правовое регулирование спорных отношений определяется Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который устанавливает механизм индексации пенсий путём ежегодного перерасчёта с учётом увеличения показателя средней заработной платы.

Индексация пенсий является обязательной государственной социальной гарантией, предусмотренной Законом Украины «Об индексации денежных доходов населения» и Законом Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях», и направлена на поддержание покупательной способности пенсионных выплат в связи с ростом цен.

Коллегия судей обратила внимание на то, что положения подзаконного нормативного акта — Порядка проведения перерасчёта пенсий, утверждённого Кабинетом Министров Украины, не могут противоречить предписаниям закона. В случае такого несоответствия подлежат применению именно нормы закона как акта высшей юридической силы.

Суд также установил наличие коллизии между положениями части второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которая предусматривает индексацию фактического показателя средней заработной платы, использованного при исчислении пенсии, и пунктом 5 Порядка №124, который ориентирует на фиксированный показатель по состоянию на 01.10.2017, в связи с чем подлежат применению нормы закона как акта высшей юридической силы.

Суд подчеркнул, что при индексации должен применяться именно тот показатель средней заработной платы, который был использован при назначении или предыдущем перерасчёте пенсии.

Такой правовой подход согласуется с позицией Верховного Суда, изложенной, в частности, в постановлениях 2025 года по делам №440/10247/24, №520/25486/24, №400/10700/24 и других.

В данном случае таким показателем является средняя заработная плата за 2017–2019 годы в размере 7763,17 грн, определённая во исполнение судебного решения. Соответственно, именно этот показатель подлежит дальнейшему увеличению с применением коэффициентов индексации, установленных постановлениями Кабинета Министров Украины за 2021–2025 годы.

Относительно повышения за более поздний выход на пенсию суд отметил, что соответствующее право установлено статьёй 29 Закона №1058 и было подтверждено судебным решением, вступившим в

законную силу. При этом при последующих перерасчётах пенсии ответчик обязан осуществлять перерасчёт такого повышения в размере 22,5 % от актуального основного размера пенсии при каждом последующем перерасчёте, а не сохранять его в фиксированном денежном значении.Коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что отказ органа Пенсионного фонда в проведении индексации пенсии с применением соответствующих коэффициентов, а также непроведение перерасчёта повышения в размере 22,5 % являются противоправными.

С учётом изложенного апелляционный суд пришёл к выводу, что решение суда первой инстанции принято с соблюдением норм материального и процессуального права, а доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке установленных обстоятельств и не опровергают правильности выводов суда.

По результатам рассмотрения апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений. Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит обжалованию, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 части 5 статьи 328 КАС Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.