Суд визнав бездіяльність управителя причиною затоплення квартири та стягнув понад 6 000 гривень

Богунський районний суд Житомира розглянув цивільну справу за позовом власника квартири до житлово-будівельного кооперативу про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої систематичним залиттям житла.

Богунський районний суд Житомира розглянув у порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу № 295/10621/24 за позовом власника квартири до житлово-будівельного кооперативу про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття житла. За результатами розгляду позов задоволено частково.

Обставини справи

Позивач, який є власником квартири, звернувся до суду з вимогою про стягнення з кооперативу матеріальної шкоди у розмірі 516,00 грн, моральної шкоди у сумі 5 000,00 грн, а також судових витрат. Свої вимоги обґрунтовував тим, що протягом тривалого часу, зокрема у 2023 році, його квартира систематично зазнавала затоплень. Вказані факти підтверджувалися актами обстеження, складеними кооперативом як управителем будинку.

При цьому матеріали справи не містять доказів своєчасного та належного реагування відповідача на такі випадки.

Залиття відбувалися у серпні та вересні 2023 року (зокрема 04.08.2023, 22–23.08.2023 та 18–20.09.2023) і призвели до пошкодження стелі та необхідності проведення відновлювального ремонту. Раніше позивач звертався до суду з позовом до власника квартири поверхом вище, однак у задоволенні позову було відмовлено, оскільки причиною затоплень визнано засмічення стояка водовідведення та несвоєчасне реагування управителя.

У зв’язку з відсутністю належного реагування кооперативу позивач за власні кошти здійснив заміну частини стояка. Вартість ремонту стелі, згідно з договірною ціною, становила 516,00 грн. Крім того, позивач зазначав про завдання моральної шкоди у вигляді душевних страждань, порушення звичного способу життя та необхідності витрачати час і зусилля на усунення наслідків затоплення.

Відповідач заперечував проти позову, посилаючись на те, що причиною затоплень було засмічення загальної труби водовідведення побутовими відходами, а також на те, що позивач не надавав доступу для проведення ремонтних робіт і не звертався із претензіями щодо неналежного надання послуг.

Водночас матеріали справи містять заяви позивача про факти затоплення, які були долучені самим відповідачем, що спростовує доводи про відсутність звернень та свідчить про суперечливість позиції відповідача.

Позиції та висновки суду

Суд виходив із того, що відповідно до статей 15, 16, 22, 1166 Цивільного кодексу України особа має право на відшкодування шкоди, завданої порушенням її прав, а майнова шкода відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала. При цьому у деліктних зобов’язаннях діє презумпція вини заподіювача шкоди, а обов’язок доведення її відсутності покладається на відповідача.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що затоплення квартири відбувалися спочатку без встановлення причини, однак у подальшому встановлено, що вони відбувалися внаслідок засмічення загальної труби водовідведення.

Ці обставини підтверджувалися актами обстеження та не заперечувалися сторонами. Водночас відповідач не довів, що причиною засмічення стали дії позивача.

Суд окремо зазначив, що обов’язок доведення відсутності вини покладається на відповідача, який таких доказів не надав, а також не підтвердив належного реагування на звернення позивача.

Суд також зазначив, що кооператив як управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний забезпечувати належне утримання внутрішньобудинкових мереж. Невжиття своєчасних заходів щодо їх обслуговування та ремонту призвело до засмічення стояка і, як наслідок, до затоплення квартири позивача.

Доводи відповідача щодо відсутності звернень позивача та його відмови від заміни стояка суд визнав такими, що не звільняють управителя від виконання обов’язків щодо утримання спільного майна будинку.

З огляду на це суд дійшов висновку про наявність підстав для відшкодування матеріальної шкоди у повному обсязі в розмірі 516,00 грн, оскільки відповідач не надав доказів, які б спростовували визначений позивачем розмір збитків.

Щодо моральної шкоди суд виходив із положень статей 23 та 1167 Цивільного кодексу України і встановив, що порушення прав позивача внаслідок затоплення квартири спричинило йому душевні страждання.

Водночас заявлений розмір моральної шкоди у сумі 5 000,00 грн суд визнав завищеним і, з урахуванням характеру порушення, тривалості страждань та обставин справи, визначив справедливим розмір відшкодування у сумі 3 000,00 грн. При цьому суд врахував як одну з обставин те, що позивач певний час не здійснював заміну стояка, що могло сприяти подальшим затопленням, однак це не звільняє відповідача від відповідальності.

Також суд вирішив питання розподілу судових витрат і стягнув з відповідача витрати на професійну правничу допомогу пропорційно до задоволених вимог у сумі 3 187,00 грн, а також судовий збір у розмірі 1 211,20 грн на користь держави.

За результатами розгляду справи суд частково задовольнив позов і стягнув з житлово-будівельного кооперативу на користь позивача матеріальну шкоду у сумі 516,00 грн, моральну шкоду у сумі 3 000,00 грн та витрати на правничу допомогу у сумі 3 187,00 грн. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

