Суд признал бездействие управляющего причиной затопления квартиры и взыскал более 6 000 гривен

Богунский районный суд Житомира рассмотрел в порядке упрощенного искового производства гражданское дело № 295/10621/24 по иску собственника квартиры к жилищно-строительному кооперативу о возмещении материального и морального вреда, причиненного в результате затопления жилья. По результатам рассмотрения иск удовлетворен частично.

Обстоятельства дела

Истец, являющийся собственником квартиры, обратился в суд с требованием о взыскании с кооператива материального ущерба в размере 516,00 грн, морального вреда в сумме 5 000,00 грн, а также судебных расходов. Свои требования обосновывал тем, что в течение длительного времени, в частности в 2023 году, его квартира систематически подвергалась затоплениям. Указанные факты подтверждались актами обследования, составленными кооперативом как управляющим дома.

При этом материалы дела не содержат доказательств своевременного и надлежащего реагирования ответчика на такие случаи.

Затопления происходили в августе и сентябре 2023 года (в частности 04.08.2023, 22–23.08.2023 и 18–20.09.2023) и привели к повреждению потолка и необходимости проведения восстановительного ремонта. Ранее истец обращался в суд с иском к собственнику квартиры этажом выше, однако в удовлетворении иска было отказано, поскольку причиной затоплений признано засорение стояка водоотведения и несвоевременное реагирование управляющего.

В связи с отсутствием надлежащего реагирования кооператива истец за собственные средства произвел замену части стояка. Стоимость ремонта потолка, согласно договорной цене, составила 516,00 грн. Кроме того, истец указывал на причинение морального вреда в виде душевных страданий, нарушения привычного образа жизни и необходимости тратить время и усилия на устранение последствий затопления.

Ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что причиной затоплений было засорение общей трубы водоотведения бытовыми отходами, а также на то, что истец не предоставлял доступ для проведения ремонтных работ и не обращался с претензиями относительно ненадлежащего предоставления услуг.

В то же время материалы дела содержат заявления истца о фактах затопления, которые были приобщены самим ответчиком, что опровергает доводы об отсутствии обращений и свидетельствует о противоречивости позиции ответчика.

Позиции и выводы суда

Суд исходил из того, что в соответствии со статьями 15, 16, 22, 1166 Гражданского кодекса Украины лицо имеет право на возмещение вреда, причиненного нарушением его прав, а имущественный вред возмещается в полном объеме лицом, его причинившим. При этом в деликтных обязательствах действует презумпция вины причинителя вреда, а обязанность доказывания ее отсутствия возлагается на ответчика.

Исследовав материалы дела, суд установил, что затопления квартиры сначала фиксировались без установления причины, однако в дальнейшем установлено, что они происходили вследствие засорения общей трубы водоотведения.

Эти обстоятельства подтверждались актами обследования и не оспаривались сторонами. В то же время ответчик не доказал, что причиной засорения стали действия истца.

Суд отдельно отметил, что обязанность доказывания отсутствия вины возлагается на ответчика, который таких доказательств не предоставил, а также не подтвердил надлежащего реагирования на обращения истца.

Суд также указал, что кооператив как управляющий многоквартирного дома обязан обеспечивать надлежащее содержание внутридомовых сетей. Непринятие своевременных мер по их обслуживанию и ремонту привело к засорению стояка и, как следствие, к затоплению квартиры истца.

Доводы ответчика об отсутствии обращений истца и его отказе от замены стояка суд признал такими, которые не освобождают управляющего от выполнения обязанностей по содержанию общего имущества дома.

С учетом изложенного суд пришел к выводу о наличии оснований для возмещения материального ущерба в полном объеме в размере 516,00 грн, поскольку ответчик не предоставил доказательств, которые бы опровергали определенный истцом размер убытков.

Что касается морального вреда, суд исходил из положений статей 23 и 1167 Гражданского кодекса Украины и установил, что нарушение прав истца вследствие затопления квартиры причинило ему душевные страдания.

В то же время заявленный размер морального вреда в сумме 5 000,00 грн суд признал завышенным и, с учетом характера нарушения, длительности страданий и обстоятельств дела, определил справедливым размер возмещения в сумме 3 000,00 грн. При этом суд учел как одно из обстоятельств то, что истец определенное время не осуществлял замену стояка, что могло способствовать дальнейшим затоплениям, однако это не освобождает ответчика от ответственности.

Также суд решил вопрос о распределении судебных расходов и взыскал с ответчика расходы на профессиональную правовую помощь пропорционально удовлетворенным требованиям в сумме 3 187,00 грн, а также судебный сбор в размере 1 211,20 грн в пользу государства.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск и взыскал с жилищно-строительного кооператива в пользу истца материальный ущерб в сумме 516,00 грн, моральный вред в сумме 3 000,00 грн и расходы на правовую помощь в сумме 3 187,00 грн. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

